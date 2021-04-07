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Население Украины сократится на миллион человек – МВФ

Население Украины сократится на миллион человек – МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) дал свой прогноз изменения численности населения Украины на период до 2026 года. 

По предположению экспертов МВФ, население Украины за это время сократится на 1 миллион человек.

Такой прогноз содержится в материалах к апрельскому обзору МВФ “Перспективы мировой экономики” (World Economic Outlook).

В Фонде отталкиваются о  цифры, чтор  население Украины на конец 2020 года составляло 41,483 млн человек, это меньше официальных данных Государственной службы статистики Украины (41,588 млн человек).

Население Украины, по прогнозу МВФ, будет сокращаться и дальше, ожидается такая негативная динамика:

на конец 2021 года – 41,317 млн человек,

на конец 2022 года – 41,152 млн человек,

на конец 2023 года – 40,987 млн человек,

на конец 2024 года – 40,823 млн человек,

на конец 2025 года – 40,660 млн человек,

на конец 2026 года – 40,497 млн человек.

Таким образом, МВФ ожидает, что население за шесть лет уменьшится почти на 1 млн человек.

По данным Госстата Украины, численность наличного населения в Украине на 1 января 2021 года составляла 41,588 млн человек. За 2020 год население Украины сократилось на 314 тысяч человек.

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