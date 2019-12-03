Чего хочет от Украины МВФ?

Этой осенью представители Международного валютного фонда уже дважды приезжали в Киев. В чем причина столь частых визитов в Украину и о какой новой долгосрочной кредитной программе говорят в правительстве?

Кредитная история

На сегодняшний день в Украине действует краткосрочная кредитная программа МВФ. Она была разработана как переходная в период двух выборов: президентских и парламентских. Программа рассчитана на 14 месяцев и должна завершиться в феврале 2020 года. Документом предусмотрено выделение трех траншей с примерно полугодовым интервалом. Первый и единственный транш в размере 1,4 млрд. долларов мы получили в конце декабря 2018 года.

Планировалось еще два этапа помощи, но оба визита миссии МВФ в Киев (в мае и октябре), связанные с принятием решения о выделении стране очередного транша, закончились безрезультатно. Таким образом, в этом году мы пока не получили ни одного кредита. В связи с этим в Офисе президента разработали новую долгосрочную (трехлетнюю) программу сотрудничества с МВФ.

Проблемные вопросы

Эмиссары МВФ обещали продолжить переговоры после того, как будут решены несколько основных проблемных вопросов.

1. Земельная реформа. Эксперты фонда считают, что уж лучше вообще не отменять мораторий или продлить его еще на год, чем вводить продажу земли с ограничениями для иностранцев, ведь тогда ее скупят задешево украинские агроолигархи. Поэтому наиболее вероятно, что если МВФ категорически не устроит нынешний вариант закона, то его могут вообще во втором чтении не принимать, поскольку тогда он, по сути, никому не нужен. Ведь основным мотивом его принятия для власти было удовлетворение требований фонда.

2. “Приватбанк”. МВФ предлагает внести изменения в закон «О системе гарантирования вкладов физических лиц». По ним ликвидация банков-банкротов не может быть прекращена даже по решению суда, а фонд должен получить более широкие полномочия по управлению неплатежеспособными банками. На тот случай, если экс-владельцы «ПриватБанка» все же добьются в украинских судах отмены национализации.

Как будут решать эти вопросы в Кабмине, увидим в ближайшее время. Правительство надеется урегулировать программу уже в декабре. Согласно базовому прогнозу Нацбанка, если Украина подпишет новое соглашение с МВФ, то может получить от фонда 2 млрд. долларов в 2019 году и еще по 2 млрд. в 2020-2021 годах.

«ПриватБанк» передан Министерством финансов в собственность Кабмина. Смену собственника связывают с тем, что Игорь Коломойский может оспорить в судах договор купли-продажи акций «ПриватБанка» между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов. Если Минфин проиграет, то суд обяжет его вернуть акции прежним владельцам. Передача же акций Кабмину обезопасит от этой ситуации, поскольку у Минфина к ним больше нет доступа.

Почем будет доллар?

Несмотря на все пессимистические прогнозы, осенью гривня не только не сдала свои позиции по отношению к доллару, а даже укрепилась на уровне 24 гривни за доллар. А что же нас ждет в следующем году?

По мнению экономистов, нынешнее укрепление гривни – это неестественная ситуация, так как ее рост не подкреплен реальным прогрессом в экономике и притоком инвестиций. Но спрос на облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), которые покупают иностранцы, предварительно сдавая валюту на межбанке, сделал свое дело. Доход от ОВГЗ составляет космические 16%, что для государственных ценных бумаг – фантастически высокие проценты. Это дает возможность гривне быть стабильной и даже укреплять свои позиции.

Однако, как ни парадоксально, наблюдается сезонный рост цен на овощи и фрукты, немного поднялась в цене молочка, дорожает и хлеб. Да и цены на топливо тоже не падают. Эксперты говорят, что никто не может прогнозировать, что будет завтра, поэтому продавцы не могут заложить в товар курс 24 гривни, если есть риск, что через неделю он прыгнет до 28 гривен. В украинских реалиях, когда стабильный курс стал привычкой, колебания соотношения стоимости «доллар – гривня» вызывают панику.

Далее ситуация будет развиваться в зависимости от того, насколько активно Минфин будет выходить на рынок с облигациями и будет ли новая программа с МВФ. И если будет, то какая.

Итак, правительство в госбюджет Украины на 2020 год заложило курс доллара на уровне:

консервативный прогноз – 27 грн. за доллар;

оптимистический сценарий – 24,8 грн. за доллар.

По прогнозам МВФ, в 2020 году гривня «просядет» до 27,72 грн. за доллар.

Фото: etcetera.media

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