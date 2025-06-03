Об этом сообщил сегодня мэр Одессы Геннадий Труханов.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Одесская областная организация и детская спортивно-юношеская школа «Динамо» сворачивает работу. Причиной стало распоряжение Одесской ОВА о сокращении финансирования программы поддержки физкультурно-спортивных обществ.

Общественники обвиняли чиновников в том, что из-за недостатка средств закроются все секции, в том числе для детей и ветеранов, в ответ областные власти уверяли, что уменьшение суммы не столь значительное и на работу организации не повлияет.

Днем ранее родители и тренеры ДЮСШ «Динамо» также обратились с возникшей проблемой к городским властям. И вот уже сегодня городской голова заявил, что в 06:45 дети приступили к тренировкам.

«За день провели три полноценных занятия. Бассейн работает в штатном режиме. Воспитанники имеют возможность готовиться к чемпионатам Украины и международным соревнованиям. Важно, чтобы дети занимались любимым спортом, развивались и поддерживали. Это наша задача – обеспечить им счастливое детство, и мы это делаем», – заявил Труханов.

По его словам, вопрос о дальнейшей работе бассейна будет решаться в рабочем порядке.

ДЮСШ «Динамо» – что это

ДЮСШ «Динамо» – школа олимпийского резерва, функционирующая с 1976 года. Сейчас здесь тренируется более 180 детей, среди которых спортсмены сборной команды Одесской области, чемпионы и призеры Украины.

Четыре воспитанника школы прошли отбор на международные соревнования, где будут представлять Украину.

Помимо подготовки юных атлетов тренеры школы принимают участие в реабилитационных занятиях для военных, помогая восстановлению тех, кто защищает нашу страну.