Об этом сообщили в ФСО «Динамо».

Как отметила заместитель председателя Одесской областной организации ФСО «Динамо» Ольга Черкасова, распоряжение о сокращении финансирования ОВА приняла без всяких объяснений и предупреждений.

Эти средства позволяли организации существовать, в частности, оплачивать коммунальные услуги, заработные платы сотрудников и тренеров, поддерживать функционирование спортивных школ.

Поэтому с 1 июня будут заблокированы все направления: школа плавания, легкая атлетика, реабилитация ветеранов, подготовка правоохранителей и военнослужащих, благотворительные тренировки секций детей ВПЛ «Динамо — детям Украины».

Тренер по плаванию в ДЮСШ «Динамо» Иван Кричкин в Фейсбук сообщил, что всех тренеров отправили на «самосодержание», а электроэнергию в комплексе отключили.

Он отметил, что «Динамо Плавание» — уникальная спортивная школа с многолетней историей, которая была настоящей кузницей талантов.

«Среди выпускников школы — участники Олимпийских игр, чемпионы Европы и рекордсмены Украины. Специалисты школы продолжали воспитывать чемпионов до последнего дня», — добавил Иван Кричкин.

Напомним, Одесская областная военная администрация установила особый режим доступа к пляжу «Дельфин» и запретила там любые строительные работы.

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