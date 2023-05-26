Детские садики в Одесской области обустроят мобильными укрытиями

Департамент образования и науки Одесской областной военной администрации (ОВА) планирует обустроить укрытия в заведениях дошкольного образования области. Сейчас работники сферы образования привлекают доноров и международные организации, чтобы найти финансирование. Об этом стало известно во время брифинга в «Media Center Ukraine — Odesa».

Напомним, что только в Одессе 36 садиков не имеют территории для укрытия и они закрыты. А 87 детских садов Одессы в течение года обустроили укрытиями и открыли, о чем сообщала директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Еще хуже ситуация с работой детских садов в Одесской области. Директор департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак напомнил, что в апреле 2022 полностью приостановили деятельность заведений дошкольного образования.

Затем постепенно начали открывать дежурные группы в детских садах. На сегодня 239 заведений работают очно, еще 239 – в смешанном формате, – рассказал Александр Лончак. По его словам, ситуация с учреждениями дошкольного образования – самая тяжелая, поскольку в детсадах отсутствуют простейшие укрытия.

Здания детсадов вообще не имеют подвальных помещений. Но, конечно, и здесь ищем выходы. Это и мобильные укрытия, поэтому есть над чем работать. Органы местного самоуправления знают об этой проблематике, так что работаем над тем, чтобы увеличить охват детей заведениями дошкольного образования, – отметил Александр Лончак.

Стоит отметить, что также в Одесской области привлекают международные организации и доноров, чтобы обустраивать укрытия в детских садах.

Также будут закрываться школы Одессы, читайте заявление городского Департамента образования.