Новости Одессы и Одесской области

Десятки улиц Одессы до вечера остались без света: проверьте свой адрес

Десятки улиц Одессы до вечера остались без света: проверьте свой адрес

Из-за профилактических работ, которые 6 декабря ведут в ДТЭК Одесские электросети, многие абоненты Южного и Центрального РЭС Одессы до вечера остались без света.

Южный РЭС

Работы до 17.00:

  • Костанди, 68-129,
  • Люстдорфская дор, 129-179,
  • Михаила Жука (Новгородская), 1-53,
  • Сумская, 65а,
  • Айвазовского (Тимирязева), 3-102,
  • Волокидная (Шолохова), 1-12,
  • пер. Теофила Фраермана (пер. 2й Новгородский), 1-14,
  • пер. Дворникова (Новгородский), 2-12,
  • Львовская, 29-78,
  • Левитана, 59,61,
  • Научная (Шишкина), 51-63,
  • пер. Казацкий (Тимирязева 3-й пер.),
  • пер. Характерников (пер. Тимирязева 4-й),
  • пер. Кобзарский (5-й пер. Тимирязева),
  • переулок 2-3й Юннатов, 1-8,
  • Длинная, 93-123,
  • переулок Трудовой, 1-8.

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Работы до 19.00:

  • Абрикосовая, 4-105,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Бориса Эдуарда (Писарева), 28-40,
  • Равенства, 84-104,195,
  • пер. 1й Равенства, 86,90,197,
  • пер. Абрикосовый, 1-43,
  • Фонтанская дор., 106/37,40,
  • пер. Янтарный, 6-8,
  • Дачная, 4/2,
  • Рыбальская, 20.

Работы до 20.00:

  • Бригадная, 23-55,
  • А.Музычки (Гвардейская), 7-21,
  • А. Бачинского (Неделина), 1-63,
  • Леся Курбаса (Петрашевского), 15-30,
  • Чубаевская, 8-12,
  • Геллера, 12-26,
  • Штурвальная, 15-21.

Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • Цветочная, 1-21,
  • Кордонная, 25-74,
  • Косяченко, 1-54,
  • пров.Цветочный, 10,
  • Т.Тесс, 1-43,
  • Богуна, 6-21,
  • С.Рихтера, 33-109,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37,
  • Платанова, 1-126,
  • Радостная, 114,116,
  • пер. 1-2й Сиреневый, 1-19,
  • пер. Сиреневый, 2/2,
  • пер. Ковровый, 5-9,
  • проезд Сиреневый, 1-6,
  • Иоганна Гена (Бажана), 1-20,
  • Й.Прибика (Минская), 30-49,
  • Апрельская, 20-33,
  • М. Лысенко (Корнюшрна), 1-27,
  • Сельская, 29-44,
  • Туристская, 7-15,
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 97-99,
  • Малишевского (Гастело), 9-55,
  • Клименко, 25, 33в.

 

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