Графики отключения света в Одессе на 6 декабря

По информации компании «Укрэнерго», 6 декабря у первой и второй группы будут отключать свет один раз в день на четыре часа, а у других групп — дважды на 8 часов.

При этом в компании напоминают: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

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