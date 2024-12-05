Графики отключения света в Одессе на 6 декабря

Стабилизационные отключения электричества, введенные по всей стране после массированной ракетно-дроновой атаки россиян 17 ноября, когда снова пострадали энергообъекты, будут продолжаться и завтра, 6 декабря 2024 года. Какими будут графики, узнавала «Одесская жизнь».
По информации компании «Укрэнерго», 6 декабря у первой и второй группы будут отключать свет один раз в день на четыре часа, а у других групп — дважды на 8 часов.
При этом в компании напоминают: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
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