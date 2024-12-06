Десятки вулиць Одеси до вечора залишилися без світла: перевірте свою адресу

Через профілактичні роботи, які 6 грудня ведуть у ДТЕК Одеські електромережі, багато абонентів Південного і Центрального РЕМ Одеси до вечора залишилися без світла.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- Костанди, 68-129,
- Люстдорфская дор, 129-179,
- Михаила Жука (Новгородская), 1-53,
- Сумская, 65а,
- Айвазовского (Тимирязева), 3-102,
- Волокидная (Шолохова), 1-12,
- пер. Теофила Фраермана (пер. 2й Новгородский), 1-14,
- пер. Дворникова (Новгородский), 2-12,
- Львовская, 29-78,
- Левитана, 59,61,
- Научная (Шишкина), 51-63,
- пер. Казацкий (Тимирязева 3-й пер.),
- пер. Характерников (пер. Тимирязева 4-й),
- пер. Кобзарский (5-й пер.
Тимирязева),
- переулок 2-3й Юннатов, 1-8,
- Длинная, 93-123,
- переулок Трудовой, 1-8.
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Работы до 19.00:
- Абрикосовая, 4-105,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Бориса Эдуарда (Писарева), 28-40,
- Равенства, 84-104,195,
- пер. 1й Равенства, 86,90,197,
- пер. Абрикосовый, 1-43,
- Фонтанская дор., 106/37,40,
- пер. Янтарный, 6-8,
- Дачная, 4/2,
- Рыбальская, 20.
Работы до 20.00:
- Бригадная, 23-55,
- А.Музычки (Гвардейская), 7-21,
- А. Бачинского (Неделина), 1-63,
- Леся Курбаса (Петрашевского), 15-30,
- Чубаевская, 8-12,
- Геллера, 12-26,
- Штурвальная, 15-21.
Центральный РЭС
Роботи до 19.00:
- Квіткова, 1-21,
- Кордонна, 25-74,
- Косяченка, 1-54,
- пров.Квітковий, 10,
- Т.Тесс, 1-43,
- Богуна, 6-21,
- С.Ріхтера, 33-109,
- Ольги Благовидової (Кострова), 7-37,
- Платанова, 1-126,
- Радісна, 114,116,
- пров. 1-2й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузковий, 2/2,
- пров. Килимовий, 5-9,
- проїзд Бузковий, 1-6,
- Йоганна Гена (Бажана), 1-20,
- Й.Прибіка (Мінська), 30-49,
- Квітнева, 20-33,
- М. Лисенка (Корнюшрна), 1-27,
- Сільська, 29-44,
- Туристська, 7-15,
- Ближні Млини (Кондренка), 97-99,
- Малішевського (Гастело), 9-55,
- Клименка, 25, 33в.