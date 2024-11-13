Десятки улиц Одессы без света: проверьте свой адрес

В среду, 13 ноября 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях некоторые одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность отключений.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Абрикосовая, 4-105а,
- А. Филатова, 6-12,
- Варненская, 2,2/корп.2,2/корп.3,4,
- Г. Крут, 6-8 б,
- Дачная, 4/2,
- Вторая, 18а,б, 20,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Люстдорфская дор, 56,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- М. Троицкого, 3Б,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
- Рыбальская, 20,
- Равенства, 84-195,
- Симоненко, 2а,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- Дор. Фонтанская, 106/37, 106/40,
- пер. 1-й Равенства, 86-197,
- пер. Абрикосовый, 1-43,
- пер. Равенства, 92,
- пер. Свободы, 51а,
- пер. Янтарный, 6-8/корп.3,
- просп. Свободы, 31а.
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Северный РЭС
Работы до 17:00:
- А. Заболотного, 54-79,
- А. Сахарова, 28-46, В
- . Бувалкина (Генерала Бочарова), 57-75,
- Высоцкого, 1-25,
- Лузановская, 21-51,
- Марсельская, 32/1-60,
- Николаевская дор., 162в, 249,
- Семена Палия, 83/1-133,
- Дембровская (Цимлянская), 17-46,
- пер. 1-й Лузановский, 1-11,
- пер. 2-й Лузановский, 1-5
- просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 114-130.
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Центральный РЭС
Работы до 17:00:
- Иоганна Гена (Бажана), 1-20,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Композитора Вербицкого (А. Вронского),1-63а,
- Малишевского (Гастело), 9-55,
- Гранатная,1-25,
- И. Прибика (Минская), 7-49,
- Цветочная, 1-21,
- Апрельская, 1-33/1,
- Клименко, 25, 33в,
- Ближние Мельницы (Кондренко),
- Композитора Лятошинского (Перепечка),
- Кордонная, 3а-74в,
- Косяченко А., 9-54,
- И. Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
- А. Вадатурского (Малиновского), 79-152,
- М. Лысенко (Корнюшина), 1-27,
- Платанова, 1-126,
- Радостная, 114,116,
- С. Рихтера, 8-108,
- Сельская, 7-44,
- Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63,
- Текстильщиков, 1-14а,
- Т. Тесс, 1-60а,
- Тинистая, 9/корп.12,
- Туристская, 1-19,
- Ференца Листа (Елина),
- Дор. Овидиопольская, 3/1,
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
- пер. Сиреневый, 2/корп.2,
- пер. Гранатный, 2-8/корп.1,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5, 7, 9,
- переулок Кордонный, 1-35,
- переулок Короткий, 2-4,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37а,
- переулок Малиновский, 7,
- переулок Мостовой, 1-4,
- переулок Парашютный, 1,1б,
- переулок К. Пигрова (Спартаковский), 25,
- переулок Туристский, 2-12б,
- проезд Сиреневый, 1-6.