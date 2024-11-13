Десятки вулиць Одеси без світла: перевірте свою адресу

У середу, 13 листопада 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість відключень.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Абрикосова, 4-105а,
- А. Філатова, 6-12,
- Варненська, 2,2/корп.2,2/корп.3,4,
- Г. Крут, 6-8 б,
- Дачна, 4/2,
- Друга, 18а,б, 20,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Люстдорфська дор., 56,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- М. Троїцького, 3Б,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
- Рибальська, 20,
- Рівності, 84-195,
- Симоненка, 2а,
- Айвазовського (Тимірязєва), 34,
- Дор. Фонтанська, 106/37, 106/40,
- пров. 1-й Рівності, 86-197,
- пров. Абрикосовий, 1-43,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Свободи, 51а,
- пров. Янтарний, 6-8/корп.3,
- просп. Свободи, 31а.
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Північний РЕМ
Роботи до 17:00:
- А. Заболотного, 54-79,
- А. Сахарова, 28-46,
- В. Бувалкіна (Генерала Бочарова), 57-75,
- Висоцького, 1-25,
- Лузанівська, 21-51,
- Марсельська, 32/1-60,
- Миколаївська дор., 162в, 249,
- Семена Палія, 83/1-133,
- Дембровська (Цимлянська), 17-46,
- пров. 1-й Лузанівський, 1-11,
- пров. 2-й Лузанівський, 1-5
просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 114-130.
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Центральний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Йоганна Гена (Бажана), 1-20,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Композитора Вербицького (О. Вронського),1-63а,
- Малішевського (Гастело), 9-55,
- Гранатна,1-25,
- Й. Прибіка (Мінська), 7-49,
- Квіткова, 1-21,
- Квітнева, 1-33/1,
- Клименка, 25, 33в,
- Ближні Млини (Кондренка),
- Композитора Лятошинського ( Перепечка),
- Кордонна, 3а-74в,
- Косяченка О., 9-54,
- І. Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
- О. Вадатурського (Малиновського), 79-152,
- М. Лисенка (Корнюшина),1-27,
- Платанова, 1-126,
- Радісна, 114,116,
- С. Ріхтера, 8-108,
- Сільська, 7-44,
- Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63,
- Текстильників, 1-14а,
- Т. Тесс, 1-60а,
- Тіниста, 9/корп.12,
- Туристська, 1-19,
- Ференца Ліста (Єліна),
- Дор. Овідіопольська, 3/1,
- пров. 1-й Бузковий, 1-6,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузковий, 2/корп.2,
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Килимовий, 5, 7, 9,
- пров. Кордонний, 1-35,
- пров. Короткий, 2-4,
- Ольги Благовидової (Кострова) , 7-37а,
- пров. Малиновський, 7,
- пров. Мостовий, 1-4,
- пров. Парашутний, 1,1б,
- пров. К. Пігрова (Спартаківський), 25,
- пров. Туристський, 2-12б,
- проїзд Бузковий,1-6.