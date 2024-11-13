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Десятки вулиць Одеси без світла: перевірте свою адресу

Десятки вулиць Одеси без світла: перевірте свою адресу

У середу, 13 листопада 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість відключень.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Абрикосова, 4-105а,
  • А. Філатова, 6-12,
  • Варненська, 2,2/корп.2,2/корп.3,4,
  • Г. Крут, 6-8 б,
  • Дачна, 4/2,
  • Друга, 18а,б, 20,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Люстдорфська дор., 56,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • М. Троїцького, 3Б,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
  • Рибальська, 20,
  • Рівності, 84-195,
  • Симоненка, 2а,
  • Айвазовського (Тимірязєва), 34,
  • Дор. Фонтанська, 106/37, 106/40,
  • пров. 1-й Рівності, 86-197,
  • пров. Абрикосовий, 1-43,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Свободи, 51а,
  • пров. Янтарний, 6-8/корп.3,
  • просп. Свободи, 31а.

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Північний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • А. Заболотного, 54-79,
  • А. Сахарова, 28-46,
  • В. Бувалкіна (Генерала Бочарова), 57-75,
  • Висоцького, 1-25,
  • Лузанівська, 21-51,
  • Марсельська, 32/1-60,
  • Миколаївська дор., 162в, 249,
  • Семена Палія, 83/1-133,
  • Дембровська (Цимлянська), 17-46,
  • пров. 1-й Лузанівський, 1-11,
  • пров. 2-й Лузанівський, 1-5
    просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 114-130.

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Центральний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Йоганна Гена (Бажана), 1-20,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Композитора Вербицького (О. Вронського),1-63а,
  • Малішевського (Гастело), 9-55,
  • Гранатна,1-25,
  • Й. Прибіка (Мінська), 7-49,
  • Квіткова, 1-21,
  • Квітнева, 1-33/1,
  • Клименка, 25, 33в,
  • Ближні Млини (Кондренка),
  • Композитора Лятошинського ( Перепечка),
  • Кордонна, 3а-74в,
  • Косяченка О., 9-54,
  • І. Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
  • О. Вадатурського (Малиновського), 79-152,
  • М. Лисенка (Корнюшина),1-27,
  • Платанова, 1-126,
  • Радісна, 114,116,
  • С. Ріхтера, 8-108,
  • Сільська, 7-44,
  • Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63,
  • Текстильників, 1-14а,
  • Т. Тесс, 1-60а,
  • Тіниста, 9/корп.12,
  • Туристська, 1-19,
  • Ференца Ліста (Єліна),
  • Дор. Овідіопольська, 3/1,
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19,
  • пров. Бузковий, 2/корп.2,
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5, 7, 9,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • пров. Короткий, 2-4,
  • Ольги Благовидової (Кострова) , 7-37а,
  • пров. Малиновський, 7,
  • пров. Мостовий, 1-4,
  • пров. Парашутний, 1,1б,
  • пров. К. Пігрова (Спартаківський), 25,
  • пров. Туристський, 2-12б,
  • проїзд Бузковий,1-6.
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