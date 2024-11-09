Десятки улиц Одессы без света, проверьте свой адрес

В Одессе изменили схему движения на одной из самых загруженных улиц (видео) На улице Атамана Головатого, по направлению из Пересыпского района в центр Одессы, радикально изменена организация дорожного движения. Нанесена велополоса и отдельная полоса для общественного транспорта. Об этом сообщает КУ СМЭП. ПОДРОБНЕЕ

«Стерненко в розыске» — в Одесском областном ТЦК сделали заявление Активист и волонтер Сергей Стерненко заявил, что он находится в розыске из-за неявки в ТЦК по повестке. Об этом он узнал в СМИ, но официальных подтверждений не нашел. В Одесском областном ТЦК прояснили ситуацию. ПОДРОБНЕЕ