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Десятки улиц Одессы без света, проверьте свой адрес

Десятки улиц Одессы без света, проверьте свой адрес

Сегодня, в субботу, 9 ноября 2024 года, в Одессе энергетики проводят плановые ремонтные работы для улучшения качества электроснабжения. В этой связи часть города осталась без света до вечера.

По данным одесской мэрии, света не будет по таким адресам,

Южный РЭС

  • Абрикосовая, 4-105а;
  • Дачная, 4/2;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
  • Рыболовная, 20;
  • Равенства, 84-195;
  • Айвазовского (Тимирязева), 34;
  • Фонтанская дорога, 106/37, 106/40;
  • пер. 1-й Равенства, 86,90, 197;
  • пер. Абрикосовый, 1-43;
  • пер. Равенства, 92;
  • пер. Янтарный, 6-8/корп.3.

Работы до 18:00.

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Северный РЭС

  • 1-я Пересыпская, 1;
  • Авангардная, 1-31;
  • Бадаева, 9-90а;
  • Высокая, 1-20;
  • Г. Гудовича, 1-39;
  • Дорожная, 1-22;
  • Листовая, 1-13;
  • Летняя, 1-41;
  • Металлистов, 1-15;
  • Мирная, 1-29;
  • Неждановой, 1-129;
  • Шполянская (Никитина), 74-105;
  • Обрывистая, 1-22;
  • Озерная, 26-66;
  • Осенняя, 1-12;
  • Павлодарского, 1-76;
  • Проф. Коровицкого, 1-151;
  • Светлая, 1-14;
  • С. Ядова, 58;
  • Украинская, 1-20;
  • Хавкина, 2-74;
  • пер. 1-й Пересыпский, 1-19;
  • пер. Марии Станишсвской (пер. Бадаева), 1а-21;
  • пер. Ковыловой, 1-17;
  • пер. Крыжановский, 1-28;
  • пер. Неждановой, 1-8;
  • пер. Ионы Атаманского (пер. Пролетарский), 1-15;
  • пер. Сумской, 2-28;
  • пер. Шахтинский, 1-19;
  • пер. Шебелинский, 1-16;
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 19:00.

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Центральный РЭС

  • Бажана, 1-20;
  • Богуна, 6а, 12/2, 21;
  • Бреуса, 16, 18;
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а;
  • Композитора Лятошинского (Перепечка), 15-37а;
  • Малишевского (Гастелло), 9 -55;
  • Гранатная, 1-25;
  • Й. Прибика (Минская), 7-49;
  • Цветочная, 1-21;
  • Апрельская, 1-33/1;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 1а-99,
  • Кордонная, 3а-74в;
  • Косяченко, 1-54/2;
  • Ивана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;
  • Вадатурского (Малиновского), 79-152;
  • М. Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;
  • Родоканаки (Новикова), 13;
  • Платановая, 1-26;
  • Радостная, 114, 116;
  • С. Рихтера, 8-109;
  • Сельская, 7-44;
  • Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;
  • Текстильщиков, 1-14а;
  • Т. Тесс, 1-60а;
  • Тенистая, 9/корп. 12;
  • Туристская, 1-19;
  • Ференца Листа (Елина), 1-65;
  • Овидиопольская дорога, 3/1;
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6;
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19;
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2;
  • пер. Гранатный, 2-8/корп.1;
  • пер. Цветочный, 10;
  • пер. Ковровый, 5, 7, 9;
  • пер. Граничный, 1-35;
  • пер. Короткий, 2-4;
  • Ольги Благовидовой (Костровая), 7-37а;
  • пер. Малиновский, 7;
  • пер. Мостовой, 1-4;
  • пер. Парашютный, 1,1б;
  • пер. К. Пигрова (пер. Спартаковский), 25;
  • пер. Туристский, 2-12б;
  • проезд Сиреневый, 1-6.

Работы до 17:00.

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