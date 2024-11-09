Десятки улиц Одессы без света, проверьте свой адрес

Сегодня, в субботу, 9 ноября 2024 года, в Одессе энергетики проводят плановые ремонтные работы для улучшения качества электроснабжения. В этой связи часть города осталась без света до вечера.
По данным одесской мэрии, света не будет по таким адресам,
Южный РЭС
- Абрикосовая, 4-105а;
- Дачная, 4/2;
- Дубовая Роща, 2-57;
- Лигинская (Макаренко), 1-33;
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
- Рыболовная, 20;
- Равенства, 84-195;
- Айвазовского (Тимирязева), 34;
- Фонтанская дорога, 106/37, 106/40;
- пер. 1-й Равенства, 86,90, 197;
- пер. Абрикосовый, 1-43;
- пер. Равенства, 92;
- пер. Янтарный, 6-8/корп.3.
Работы до 18:00.
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Северный РЭС
- 1-я Пересыпская, 1;
- Авангардная, 1-31;
- Бадаева, 9-90а;
- Высокая, 1-20;
- Г. Гудовича, 1-39;
- Дорожная, 1-22;
- Листовая, 1-13;
- Летняя, 1-41;
- Металлистов, 1-15;
- Мирная, 1-29;
- Неждановой, 1-129;
- Шполянская (Никитина), 74-105;
- Обрывистая, 1-22;
- Озерная, 26-66;
- Осенняя, 1-12;
- Павлодарского, 1-76;
- Проф. Коровицкого, 1-151;
- Светлая, 1-14;
- С. Ядова, 58;
- Украинская, 1-20;
- Хавкина, 2-74;
- пер. 1-й Пересыпский, 1-19;
- пер. Марии Станишсвской (пер. Бадаева), 1а-21;
- пер. Ковыловой, 1-17;
- пер. Крыжановский, 1-28;
- пер. Неждановой, 1-8;
- пер. Ионы Атаманского (пер. Пролетарский), 1-15;
- пер. Сумской, 2-28;
- пер. Шахтинский, 1-19;
- пер. Шебелинский, 1-16;
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Работы до 19:00.
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Центральный РЭС
- Бажана, 1-20;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Бреуса, 16, 18;
- Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а;
- Композитора Лятошинского (Перепечка), 15-37а;
- Малишевского (Гастелло), 9 -55;
- Гранатная, 1-25;
- Й. Прибика (Минская), 7-49;
- Цветочная, 1-21;
- Апрельская, 1-33/1;
- Клименко, 25, 33в;
- Ближние Мельницы (Кондренко), 1а-99,
- Кордонная, 3а-74в;
- Косяченко, 1-54/2;
- Ивана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;
- Вадатурского (Малиновского), 79-152;
- М. Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;
- Родоканаки (Новикова), 13;
- Платановая, 1-26;
- Радостная, 114, 116;
- С. Рихтера, 8-109;
- Сельская, 7-44;
- Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;
- Текстильщиков, 1-14а;
- Т. Тесс, 1-60а;
- Тенистая, 9/корп. 12;
- Туристская, 1-19;
- Ференца Листа (Елина), 1-65;
- Овидиопольская дорога, 3/1;
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6;
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19;
- пер. Сиреневый, 2/корп.2;
- пер. Гранатный, 2-8/корп.1;
- пер. Цветочный, 10;
- пер. Ковровый, 5, 7, 9;
- пер. Граничный, 1-35;
- пер. Короткий, 2-4;
- Ольги Благовидовой (Костровая), 7-37а;
- пер. Малиновский, 7;
- пер. Мостовой, 1-4;
- пер. Парашютный, 1,1б;
- пер. К. Пигрова (пер. Спартаковский), 25;
- пер. Туристский, 2-12б;
- проезд Сиреневый, 1-6.
Работы до 17:00.
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