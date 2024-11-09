Новини Одеси та Одеської області

Десятки вулиць Одеси без світла, перевірте свою адресу

Десятки вулиць Одеси без світла, перевірте свою адресу

Сьогодні, у суботу, 9 листопада 2024 року, в Одесі енергетики проводять планові ремонтні роботи для покращення якості електропостачання. У зв’язку з цим частина міста залишилася без світла до вечора.

За даними одеської мерії, світла не буде за такими адресами,

Південний РЕМ

  • Абрикосова, 4-105а;
  • Дачна, 4/2;
  • Дубовий Гай, 2-57;
  • Лігінська (Макаренко), 1-33;
  • Бориса Едуардса (Писарєва), 28-40в;
  • Рибальська, 20;
  • Рівності, 84-195;
  • Айвазовського (Тимірязєва), 34;
  • Фонтанська дорога, 106/37, 106/40;
  • пров. 1-ї Рівності, 86,90, 197;
  • пров. Абрикосовий, 1-43;
  • пров. Рівності, 92;
  • пров. Янтарний, 6-8/корп.3.

Роботи до 18:00.

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Північний РЕМ

  • 1-а Пересипська, 1;
  • Авангардна, 1-31;
  • Бадаєва, 9-90а;
  • Висока, 1-20;
  • Г. Гудовича, 1-39;
  • Дорожня, 1-22;
  • Листова, 1-13;
  • Літня, 1-41;
  • Металістів, 1-15;
  • Мирна, 1-29;
  • Нежданової, 1-129;
  • Шполянська (Нікітіна), 74-105;
  • Обривистий, 1-22;
  • Озерна, 26-66;
  • Осіння, 1-12;
  • Павлодарського, 1-76;
  • Проф. Коровицького, 1-151;
  • Світла, 1-14;
  • С. Ядова, 58;
  • Українська, 1-20;
  • Хавкіна, 2-74;
  • пров. 1-й Пересипський, 1-19;
  • пров. Марії Станішсвської (пров. Бадаєва), 1а-21;
  • пров. Ковилової, 1-17;
  • пров. Крижанівський, 1-28;
  • пров. Нежданової, 1-8;
  • пров. Іони Атаманського (пров. Пролетарський), 1-15;
  • пров. Сумський, 2-28;
  • пров. Шахтинський, 1-19;
  • пров. Шебелинський, 1-16;
  • спуск 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 19:00.

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Центральний РЕМ

  • Бажана, 1-20;
  • Богуна, 6а, 12/2, 21;
  • Бреуса, 16, 18;
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а;
  • Композитора Лятошинського (Перепічка), 15-37а;
  • Малішевського (Гастело), 9-55;
  • Гранатна, 1-25;
  • Й. Прибіка (Мінська), 7-49;
  • Квіткова, 1-21;
  • Квітнева, 1-33/1;
  • Клименка, 25, 33в;
  • Ближні Млини (Кондренко), 1а-99,
  • Кордонна, 3а-74в;
  • Косяченко, 1-54/2;
  • Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;
  • Вадатурського (Малиновського), 79-152;
  • М. Лисенка (Корнюшина), 1а-27а;
  • Родоканакі (Новікова), 13;
  • Платанова, 1-26;
  • Радісна, 114, 116;
  • С. Ріхтера, 8-109;
  • Сільська, 7-44;
  • Анни Михайленко (Спартаківська), 6-63;
  • Текстильників, 1-14а;
  • Т. Тесс, 1-60а;
  • Тіниста, 9/корп. 12;
  • Туристська, 1-19;
  • Ференца Ліста (Єлина), 1-65;
  • Овідіопольська дорога, 3/1;
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6;
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19;
  • пров. Бузковий, 2/корп.2;
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1;
  • пров. Квітковий, 10;
  • пров. Килимовий, 5, 7, 9;
  • пров. Кордонний, 1-35;
  • пров. Короткий, 2-4;
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7-37а;
  • пров. Малиновський, 7;
  • пров. Мостовий, 1-4;
  • пров. Парашютний, 1,1б;
  • пров. К. Пігрова (пров. Спартаковський), 25;
  • пров. Туристський, 2-12б;
  • проїзд Бузковий, 1-6.

Роботи до 17:00.

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