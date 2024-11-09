Десятки вулиць Одеси без світла, перевірте свою адресу

«Стерненко в розшуку» – в Одеському обласному ТЦК зробили заяву Активіст і волонтер Сергій Стерненко заявив, що він перебуває в розшуку через неявку в ТЦК за повісткою. Про це він дізнався у ЗМІ, але офіційних підтверджень не знайшов. В Одеському обласному ТЦК прояснили ситуацію. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Радники Трампа розповіли, як він збирається закінчити війну в Україні Дональд Трамп, який у січні 2025 року очолить Сполучені Штати Америки, розглядає кілька шляхів припинення війни в Україні. Його радники по-різному вбачають, як це зробити. Хоча всі вони бажають швидкого миру. Різниця ж їх підходів обсягом поступок Росії. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ