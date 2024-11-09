Десятки вулиць Одеси без світла, перевірте свою адресу

Сьогодні, у суботу, 9 листопада 2024 року, в Одесі енергетики проводять планові ремонтні роботи для покращення якості електропостачання. У зв’язку з цим частина міста залишилася без світла до вечора.
За даними одеської мерії, світла не буде за такими адресами,
Південний РЕМ
- Абрикосова, 4-105а;
- Дачна, 4/2;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Лігінська (Макаренко), 1-33;
- Бориса Едуардса (Писарєва), 28-40в;
- Рибальська, 20;
- Рівності, 84-195;
- Айвазовського (Тимірязєва), 34;
- Фонтанська дорога, 106/37, 106/40;
- пров. 1-ї Рівності, 86,90, 197;
- пров. Абрикосовий, 1-43;
- пров. Рівності, 92;
- пров. Янтарний, 6-8/корп.3.
Роботи до 18:00.
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Північний РЕМ
- 1-а Пересипська, 1;
- Авангардна, 1-31;
- Бадаєва, 9-90а;
- Висока, 1-20;
- Г. Гудовича, 1-39;
- Дорожня, 1-22;
- Листова, 1-13;
- Літня, 1-41;
- Металістів, 1-15;
- Мирна, 1-29;
- Нежданової, 1-129;
- Шполянська (Нікітіна), 74-105;
- Обривистий, 1-22;
- Озерна, 26-66;
- Осіння, 1-12;
- Павлодарського, 1-76;
- Проф. Коровицького, 1-151;
- Світла, 1-14;
- С. Ядова, 58;
- Українська, 1-20;
- Хавкіна, 2-74;
- пров. 1-й Пересипський, 1-19;
- пров. Марії Станішсвської (пров. Бадаєва), 1а-21;
- пров. Ковилової, 1-17;
- пров. Крижанівський, 1-28;
- пров. Нежданової, 1-8;
- пров. Іони Атаманського (пров. Пролетарський), 1-15;
- пров. Сумський, 2-28;
- пров. Шахтинський, 1-19;
- пров. Шебелинський, 1-16;
- спуск 2-й Пересипський, 1-23.
Роботи до 19:00.
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Центральний РЕМ
- Бажана, 1-20;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Бреуса, 16, 18;
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а;
- Композитора Лятошинського (Перепічка), 15-37а;
- Малішевського (Гастело), 9-55;
- Гранатна, 1-25;
- Й. Прибіка (Мінська), 7-49;
- Квіткова, 1-21;
- Квітнева, 1-33/1;
- Клименка, 25, 33в;
- Ближні Млини (Кондренко), 1а-99,
- Кордонна, 3а-74в;
- Косяченко, 1-54/2;
- Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;
- Вадатурського (Малиновського), 79-152;
- М. Лисенка (Корнюшина), 1а-27а;
- Родоканакі (Новікова), 13;
- Платанова, 1-26;
- Радісна, 114, 116;
- С. Ріхтера, 8-109;
- Сільська, 7-44;
- Анни Михайленко (Спартаківська), 6-63;
- Текстильників, 1-14а;
- Т. Тесс, 1-60а;
- Тіниста, 9/корп. 12;
- Туристська, 1-19;
- Ференца Ліста (Єлина), 1-65;
- Овідіопольська дорога, 3/1;
- пров. 1-й Бузковий, 1-6;
- пров. 2-й Бузковий, 1-19;
- пров. Бузковий, 2/корп.2;
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1;
- пров. Квітковий, 10;
- пров. Килимовий, 5, 7, 9;
- пров. Кордонний, 1-35;
- пров. Короткий, 2-4;
- Ольги Благовидової (Кострова), 7-37а;
- пров. Малиновський, 7;
- пров. Мостовий, 1-4;
- пров. Парашютний, 1,1б;
- пров. К. Пігрова (пров. Спартаковський), 25;
- пров. Туристський, 2-12б;
- проїзд Бузковий, 1-6.
Роботи до 17:00.
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