Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Отключение произойдет по следующим адресам:
- ул. Героев обороны Одессы: 18, 48, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76а, 78;
- ул. Капитана Кузнецова: 93, 95, 97, 99;
- ул. Леси Украинки: 45, 47, 49;
- просп. Князя Владимира Великого: 84, 86, 88, 90.
Напомним, средний возраст труб в Одессе — около 50 лет. Самые старые, в историческом центре города, начали прокладывать еще в 50-х годах прошлого века — когда строили ТЭЦ. Для того чтобы поменять всю сеть нашего города на современные изолированные трубы нужно 20 миллиардов гривен.