Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Відключення відбудеться за такими адресами:
- вул. Героїв оборони Одеси. Героїв оборони Одеси: 18, 48, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76а, 78;
- вул. Капітана Кузнєцова: 93, 95, 97, 99;
- вул. Лесі Українки: 45, 47, 49;
- просп. Князя Володимира Великого: 84, 86, 88, 90.
Нагадаємо, середній вік труб в Одесі – близько 50 років. Найстаріші, в історичному центрі міста, почали прокладати ще в 50-х роках минулого століття – коли будували ТЕЦ. Для того щоб поміняти всю мережу нашого міста на сучасні ізольовані труби потрібно 20 мільярдів гривень.