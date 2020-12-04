По результатам местных выборов, преодолев пятипроцентный барьер, в Одесский горсовет прошли пять партий. Больше всего мандатов оказалось у «Доверяй делам» – 20, затем идет «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 18, следом – партии «Европейская солидарность» и «Слуга народа», получившие по 10 мандатов. Меньше всего депутатов прошло от «Партии Шария» – 6. Ряд первоначально избранных депутатов отказались от места, уступив своим коллегам. «Одесская жизнь» публикует список народных избранников, которые ближайшие пять лет будут решать судьбу Одессы.
«Доверяй делам»
Александр Иваницкий, 45 лет
Заместитель исполнительного директора по инвестициям и развитию инфраструктуры ООО «Черноморский рыбный порт», депутат Одесского горсовета с 2010 года. Успел побывать замом главы Черноморска, председателем Беляевской райгосадминистрации, зампредседателя правления Ильичевского судоремонтного завода.
Светлана Осауленко, 36 лет
Окончила Одесскую юридическую академию. Там же с 2005 по 2011 год работала на разных должностях. В разные годы была директором ЖКС «Фонтанский», председателем Приморской райадминистрации. Депутатом Одесского горсовета стала с 2015 года. В сентябре 2020 года покинула Украинскую морскую партию Сергея Кивалова и перешла в «Доверяй делам».
Андрей Кисловский, 42 года
Совладелец дельфинария «Немо», директор ООО «Нерум». Избирался депутатом горсовета ІV, VІ, VII созывов. Был членом фракции Коммунистической партии. С 2015 года является заместителем военного комиссара Приморского районного военкомата Одессы – начальник отделения комплектования.
Василий Иеремия, 44 года
Был председателем комиссии горсовета по вопросам социальной политики и труда. В разные годы был помощником мэра Одессы, советником министра соцполитики, руководителем ПО «Укрпротез», работал в Аппарате Верховной Рады. Избирался депутатом Одесского горсовета IV, V, VI созывов. В 2015 году – от «Оппозиционного блока». В сентябре 2020-го заявил о выходе из фракции.
Людмила Варавва, 52 года
Депутат Одесского горсовета от «Доверяй делам» с октября 2015 года. Открыла один из первых таможенных лицензионных складов в Одессе. Была директором «Цветочного пассажа», гендиректором ООО «Евротерминал» – реализовывала проект строительства Сухого порта на полях фильтрации Одессы. Была вице-губернатором Одесской области.
Ирина Куценко, 35 лет
Юрисконсульт в ОО «Украинская федерация таиландского бокса Муайтай». Работала в общественных организациях «Духовное возрождение», «За возрождение духовности Одессы», «Завтра Суворовского района», была помощником депутата Одесского горсовета. Депутат VI и VII созывов. Мастер спорта по таиландскому боксу муай тай, призер чемпионата мира.
«Оппозиционная платформа – за жизнь»
Богдан Гиганов, 37 лет
Предприниматель, соучредитель ООО «Импартнер». Успел поработать автослесарем, в службе безопасности «Укрсоцбанка», в строительной компании «ОСК Вектор». Является основателем Строительной инвесткомпании «Комфорт». С 2015 года – депутат горсовета. Покинул в 2017 году фракцию «Оппозиционного блока».
«Европейская солидарность»
«Слуга народа»
Ольга Квасницкая, 45 лет
Доцент Одесской юридической академии, глава благотворительного фонда «Французский бульвар». В 2017 году стала депутатом Одесского горсовета, фракция «Самопомощь» – после того, как ее коллега по фракции Павел Гайдай отказался от мандата. В феврале 2020 года вышла из состава фракции.
«Партия Шария»
Подготовила Марина Анимуцкая
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