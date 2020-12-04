Новости Одессы и Одесской области

Новая власть в лицах: кого мы выбрали?

По результатам местных выборов, преодолев пятипроцентный барьер, в Одесский горсовет прошли пять партий. Больше всего мандатов оказалось у «Доверяй делам» – 20, затем идет «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 18, следом – партии «Европейская солидарность» и «Слуга народа», получившие по 10 мандатов. Меньше всего депутатов прошло от «Партии Шария» – 6. Ряд первоначально избранных депутатов отказались от места, уступив своим коллегам. «Одесская жизнь» публикует список народных избранников, которые ближайшие пять лет будут решать судьбу Одессы.

«Доверяй делам»

Юрий Шумахер, 47 лет

Директор частного предприятия «ТДК СiС», которое специализируется на купле-продаже недвижимости. В 2015 году уже избирался депутатом от «Доверяй делам».

Дмитрий Танцюра, 41 год

Генеральный директор ООО «Д.И.М. – Групп». Депутат со стажем – IV, V, VI созывов.

Олег Брындак, 47 лет

Советник мэра. С 2010 по 2015 год – депутат. С 4 ноября 2013 по 25 мая 2014 года исполнял обязанности одесского городского головы.

Левон Никогосян, 43 года

Директор КП «Одесфарм», член постоянной комиссии по вопросам здравоохранения. Уже был депутатом Одесского горсовета от «Доверяй делам». Доктор медицинских наук по специальности «акушерство и гинекология».

Андрей Терновский, 48 лет

Директор по развитию и инвестициям ООО «Мебтекс». В 2006-м избирался депутатом горсовета от «Партии регионов», в 2015-м – от «Доверяй делам».

Олег Этнарович, 46 лет

Директор ООО «Академия спорта», председатель постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту. Депутат Одесского горсовета с 2010 года. Является президентом Федерации регби Одесской области. Мастер спорта Украины по регби.

Александр Иваницкий, 45 лет

Заместитель исполнительного директора по инвестициям и развитию инфраструктуры ООО «Черноморский рыбный порт», депутат Одесского горсовета с 2010 года. Успел побывать замом главы Черноморска, председателем Беляевской райгосадминистрации, зампредседателя правления Ильичевского судоремонтного завода.

Александр Шеремет, 43 года

Президент ООО «Барбус». Избирался депутатом Одесского городского совета в 2015 году от «Доверяй делам».

Светлана Осауленко, 36 лет

Окончила Одесскую юридическую академию. Там же с 2005 по 2011 год работала на разных должностях. В разные годы была директором ЖКС «Фонтанский», председателем Приморской райадминистрации. Депутатом Одесского горсовета стала с 2015 года. В сентябре 2020 года покинула Украинскую морскую партию Сергея Кивалова и перешла в «Доверяй делам».

Андрей Кисловский, 42 года

Совладелец дельфинария «Немо», директор ООО «Нерум». Избирался депутатом горсовета ІV, VІ, VII созывов. Был членом фракции Коммунистической партии. С 2015 года является заместителем военного комиссара Приморского районного военкомата Одессы – начальник отделения комплектования.

Оксана Антонишак, 42 года

Директор ООО «Бона Менте», в прошлом замначальника Бюро эстетики городской среды и внешней рекламы Одесского горсовета. Депутатом избрана впервые.

Василий Иеремия, 44 года

Был председателем комиссии горсовета по вопросам социальной политики и труда. В разные годы был помощником мэра Одессы, советником министра соцполитики, руководителем ПО «Укрпротез», работал в Аппарате Верховной Рады. Избирался депутатом Одесского горсовета IV, V, VI созывов. В 2015 году – от «Оппозиционного блока». В сентябре 2020-го заявил о выходе из фракции.

Людмила Варавва, 52 года

Депутат Одесского горсовета от «Доверяй делам» с октября 2015 года. Открыла один из первых таможенных лицензионных складов в Одессе. Была директором «Цветочного пассажа», гендиректором ООО «Евротерминал» – реализовывала проект строительства Сухого порта на полях фильтрации Одессы. Была вице-губернатором Одесской области.

Татьяна Плаксий, 36 лет

Была помощником депутата. Руководитель комитета самоорганизации населения микрорайона «Суворовский», депутат от «Доверяй делам» с 2015 года.

Александр Матвеев, 49 лет

Моряк, работал на судах дальнего плавания в должности 3-го электромеханика, потом в банковской сфере. Сегодня глава правления ОАО «Ипподром». Избирался депутатом в 2002-м и 2015 годах.

Сергей Страшный, 42 года

В разные годы работал на «ОМПЗ-2», замдиректора ООО «Одесский мясоперерабатывающий завод», заместителем председателя Суворовской райадминистрации. Сейчас – исполнительный директор благотворительного фонда «Эра добра». Избирался депутатом IV, V, VI и VII созывов.

Ирина Куценко, 35 лет

Юрисконсульт в ОО «Украинская федерация таиландского бокса Муайтай». Работала в общественных организациях «Духовное возрождение», «За возрождение духовности Одессы», «Завтра Суворовского района», была помощником депутата Одесского горсовета. Депутат VI и VII созывов. Мастер спорта по таиландскому боксу муай тай, призер чемпионата мира.

Марина Лозовенко, 42 года

Директор строительно-производственной компании «Пик-Строй». Уже избиралась депутатом в 2015 году.

Ольга Макогонюк, 36 лет

Директор КП «Международный аэропорт Одесса». Прошла по списку «Доверяй делам» вместо избранного мэра Геннадия Труханова. Ранее депутатом не была.

Игорь Проценко, 48 лет

Адвокат, директор АБ «Проценко и партнеры», ранее депутатом не был.

«Оппозиционная платформа – за жизнь»

Сергей Узунов, 33 года

Директор ООО «БК УКР БУД ІНВЕСТ», ранее депутатом не был.

Игорь Батраков, 35 лет

Директор ООО «СПАРТА ГРУП», охранник депутата Виктора Баранского, ранее депутатом не был.

Виктор Баранский, 35 лет

Директор ООО «Экотехнолоджи», основатель благотворительного фонда «За Одессу», депутат облсовета от «Оппозиционного блока».

Александр Эдельман, 46 лет

Бизнесмен и помощник нардепа Николая Скорика. Является президентом Украинской ассоциации транспортной логистики «Южная Пальмира», создатель «Благотворительного фонда Александра Эдельмана». Ранее депутатом не был.

Алексей Еремица, 41 год

Работал директором юридической фирмы «Право» и агентства «Легион», был помощником председателя Одесского облсовета. Официально – временно безработный. В горсовете – депутат V, VI и VII созывов.

Владимир Корниенко, 33 года

Предприниматель, член постоянной комиссии по вопросам законности, депутатской этики и реализации государственной регуляторной политики. В 2015 году уже избирался депутатом горсовета от «Украинской морской партии Сергея Кивалова».

Елена Вододюк, 43 года

Коммерческий директор «Клуб ТВ», соучредитель сети частных детских садов Happy time, была руководителем сектора связей с общественностью компании «Сити-Групп» бизнесмена Владимира Галантерника. Ранее депутатом не была.

Богдан Гиганов, 37 лет

Предприниматель, соучредитель ООО «Импартнер». Успел поработать автослесарем, в службе безопасности «Укрсоцбанка», в строительной компании «ОСК Вектор». Является основателем Строительной инвесткомпании «Комфорт». С 2015 года – депутат горсовета. Покинул в 2017 году фракцию «Оппозиционного блока».

Виталий Саутенков, 39 лет

Директор ООО «СТС Шиппинг». Работал на разных должностях в портах Украины в Измаиле, Скадовске, Евпатории, Севастополе. Был депутатом Одесского облсовета от «Оппоблока».

Михаил Кучук, 62 года

Директор ЧАО «Стройгидравлика», бывший строительный вице-мэр при Эдуарде Гурвице, экс-заместитель председателя Киевской городской госадминистрации. С 2006-го – депутат облсовета от «Нашей Украины», а с 2010-го – от «Фронта перемен».

Роман Сеник, 31 год

Директор ООО «Посейдон компани», помощник нардепа Николая Скорика. В 2015 году избирался депутатом Одесского облсовета от «Оппоблока».

Александр Авдеев, 34 года

И. о. начальника управления Одесского ГАСКа, также работал в Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря. Депутатом стал впервые.

Лилия Леонидова, 44 года

Официально – безработная. Руководит общественной организацией «Культура демократии», ранее владела сетью кафе. Уже избиралась депутатом Одесского горсовета от «Блока Петра Порошенко».

Михаил Карпенчук,  33 года

Частный предприниматель. Возглавлял благотворительный фонд «Первый всеукраинский фонд помощи». Ранее депутатом не был.

Сергей Шматько, 26 лет

Указал себя как безработный. Является помощником нардепа Николая Скорика. Ранее депутатом не был.

Александр Байдерин, 34 года

Юрист, директор ООО «Промышленная пластиковая группа», глава Отделения Ассоциации юристов Украины в Одесской области. Ранее депутатом не был.

Дина Яценко, 28 лет

Возглавляет группу медиакомпаний «МОСТ-ТВ». Много лет курировала работу благотворительного фонда Виктора Баранского «За Одессу!». Депутатом стала впервые.

Никита Авдеев, 31 год

Директор ООО «СЭС Приморское». Также ему и его семье принадлежат компании «СЕС Софіївка», «Энергетические инновационные системы», которые, по данным Минюста, занимаются производством электроэнергии. Ранее депутатом не был.

«Европейская солидарность»

Петр Обухов, 36 лет

Создатель и директор «Такси Бонд», создатель сайта по энергомониторингу Одесской области, журналист, общественник. Ранее был депутатом облсовета от БПП. Баллотировался на пост мэра Одессы и занял 3-е место.

Анастасия Большедворова, 31 год

Журналист телерадиокомпания «Моя Одесса», ранее депутатом не была.

Вадим Терещук, 43 года

Предприниматель, бывший зам-начальника Госэкоинспекции северо-западного региона Черного моря. С 2015 года – депутат горсовета, был секретарем фракции «Самопомощь». В июле 2020 года возглавил депутатскую группу «Батькивщины» в Одесском горсовете.

Олег Звягин, 35 лет

Предприниматель, член постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов. В 2015 году избирался депутатом горсовета от Блока Петра Порошенко.

Жанна Мандриченко, 42 года

Доцент Одесской юридической академии, работала юристом в компании «Кадорр». Депутатом стала впервые.

Алексей Потапский, 39 лет

Предприниматель. В 2010 году избран депутатом Одесского облсовета. С 2015 года – депутат горсовета от Блока Петра Порошенко. Также был секретарем исполкома.

Светлана Попова, 48 лет

Юрист в ООО «Городская охранная служба», ранее депутатом не была.

Эдуард Стась, 45 лет

Генеральный директор в ЧАО «Страховая компания Теком». Был депутатом Одесского облсовета VI и VII созывов, член фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность».

Андрей Вагапов, 38 лет

Волонтер, безработный, ранее депутатом не был.

Виктор Наумчак, 48 лет

Бизнесмен, депутат горсовета VI и VII созывов, был членом постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов. Прошел вместо директора Одесского худмузея Александра Ройтбурда, который станет депутатом облсовета.

«Слуга народа»

Олег Филимонов, 68 лет

Юморист, актер и ведущий телепередачи «Джентльмен-шоу». Бизнесмен, совладелец мультиплекса «Золотой Дюк». Баллотировался на пост мэра Одессы и занял 4-е место. Ранее депутатом не был.

Алексей Асауленко, 43 года

Журналист, общественный деятель, руководитель ОО «Одесса под контролем». Ранее депутатом не был.

Александра Ковальчук, 36 лет

Замдиректора Одесского художественного музея, ранее депутатом не была.

Елена Коробкова, 39 лет

Исполнительный директор в ассоциации «Независимая ассоциация банков Украины», ранее депутатом не была.

Сергей Данилюк, 31 год

Глава ОО «Наши Черемушки», ранее депутатом не был.

Игорь Коваль, 65 лет

Ректор Одесского национального университета им. И.И. Мечникова, ранее депутатом не был.

Ольга Квасницкая, 45 лет

Доцент Одесской юридической академии, глава благотворительного фонда «Французский бульвар». В 2017 году стала депутатом Одесского горсовета, фракция «Самопомощь» – после того, как ее коллега по фракции Павел Гайдай отказался от мандата. В феврале 2020 года вышла из состава фракции.

Наталья Жукова, 41 год

Международный гроссмейстер по шахматам. Депутатом не была.

Вадим Мороховский, 49 лет

Председатель правления банка «Восток», занимал должность председателя правления банка «Південний», меценат. Был депутатом Одесского горсовета V созыва.

Дарья Рыбак, 29 лет

Безработная, на общественных началах – помощник нардепа Сергея Колебошина. Ранее депутатом не была.

«Партия Шария»

Алексей Нагаткин, 33 года

№1 в партии, председатель одесской областной парторганизации «Партия Шария». Занимается компьютерным программированием, учредитель компании «Санерджи» и «Альфа крю». Ранее депутатом не был.

Илья Фрейман, 29 лет

Главный режиссер телеканала «Южная волна», который официально принадлежит Владимиру Иванову. Депутатом стал впервые.

Владимир Иванов, 39 лет

Директор телеканала «Южная волна», ранее депутатом не был.

Иван Семчук, 36 лет

Сотрудник охранной фирмы «Спарта груп», которая принадлежит охраннику Виктора Баранского Игорю Батракову, баллотировавшемуся от ОПЗЖ. Ранее депутатом не был.

Елена Зефнер, 40 лет

Соучредитель частной школы «Лидерс», которая принадлежит жене Виктора Баранского. Ранее депутатом не была.

Анна Шабанова, 46 лет

Предприниматель, занимается торговлей продуктами, напитками и сигаретами, ранее депутатом не была.

Подготовила Марина Анимуцкая

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