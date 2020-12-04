Светлана Осауленко, 36 лет

Окончила Одесскую юридическую академию. Там же с 2005 по 2011 год работала на разных должностях. В разные годы была директором ЖКС «Фонтанский», председателем Приморской райадминистрации. Депутатом Одесского горсовета стала с 2015 года. В сентябре 2020 года покинула Украинскую морскую партию Сергея Кивалова и перешла в «Доверяй делам».