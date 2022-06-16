О чем вещают украинские и одесские телеканалы?

С начала войны ряд украинских телеканалов кардинально изменили привычную сетку вещания, другие – и вовсе прекратили работу, несколько центральных каналов объединились в телемарафон «Єдині новини» и продолжают его транслировать – рассказывают в режиме 24/7 о событиях на фронте и внутри страны. Из-за этого выбор программы передач у телезрителя сократился до минимума. Отразилось это и на газете «Одесская жизнь» – выпускать телепрограмму стало невозможно.

Сейчас постепенно на многих телеканалах появляется привычная нам сетка вещания, с фильмами, сериалами, спортивными и аналитическими программами, а значит – мы можем предоставить нашему читателю телепрограмму, хотя и с корректировками на военное время. Но для начала предлагаем вам понять, как же работает украинское и, в частности, одесское телевидение во время военного положения?

Всеукраинский телемарафон

С первых дней войны людям потребовалась адекватная и актуальная информация, поэтому большинство всеукраинских телеканалов объединились в единый телемарафон. Каждый из каналов на протяжении двух-трех часов показывает свою часть программы: прямые эфиры, включения, сюжеты. При этом телередакции действуют согласованно – договариваются, кто над какими темами и направлениями работает, чтобы в эфир не попадали похожие сценарии или сюжеты. Журналисты также «заряжают» зрителей на противостояние с врагом. Именно такая работа демонстрирует зрителям единство и качество украинского телевидения, которое выгодно отличается от пропагандистского российского.

В самом начале войны телевизионщики сумели буквально за считанные часы перестроить свою работу так, чтобы она соответствовала потребностям военного времени. И это стало своеобразным «информационным щитом» для Украины: зрители стали смотреть исключительно украинские телеканалы.

В конце марта некоторые каналы стали выходить из телемарафона, чтобы создавать свои программы.

– Сначала «Громадське» вышло со своим каналом «Культура» из марафона, и показывает теперь собственные документальные фильмы, мультфильмы, новости культуры, киноклассику, чтобы зрители могли переключиться и была какая-то альтернатива информации.

Потом открепились несколько коммерческих телеканалов: «2+2», ТЕТ, СТБ, «Индиго ТВ». Они показывают сериалы собственного производства, в которых снимались российские актеры, было много русского языка. И сейчас «1+1» занимается переозвучкой своих фильмов на украинский язык или переснимают те сериалы, где задействованы были российские актеры, – рассказал нам Вадим Миский, программный директор «Детектор медиа», украинской организации, освещающей деятельность СМИ.

По словам эксперта, в медиапространстве сейчас появилась новая тенденция – кроме информационных передач стали показывать мультфильмы, познавательные программы и даже элементы каких-то развлекательных проектов. Но, конечно, такого юмора, который был на телевидении до войны, сейчас нет. Например, в рамках марафона существует проект «1+1» под названием «Байрактар-ньюс». Но основной акцент остается на информационном вещании, документальных фильмах, сериалах нейтрального характера, передачах для детей.

Некоторые каналы были ограничены в своей деятельности, так как в военное время весь контент может подвергаться определенному регулированию со стороны государства. Например, РНБО собирался ограничить работу 5-го канала, так как он не вошел в единый телемарафон. Сейчас редакция продолжает работу, транслирует телемарафон «Незламна країна», фильмы и новости.

Главное – оперативная и достоверная информация

Одесское региональное телевидение с первого дня войны продолжает свою работу. Конечно, есть некоторые ограничения на военную информацию, которая подвергается редактированию, особенно это касается военных тем. Сейчас журналисты имеют право знакомить зрителей только с той частью информации, которая поступает от пресс-служб государственного и военного руководства.

Павел Колотвин, представитель Института массовой информации в Одесской области, проводил мониторинг региональных СМИ и считает, что уровень нашей местной журналистики достаточно высокий. Однако, к сожалению, не обходится без нарушения журналистских стандартов. Это касается оперативности и достоверности информации, которая иногда публикуется недостаточно проверенная, из ненадежных источников. Кроме того, заголовки новостей не всегда соответствуют содержанию.

– До войны необходимым стандартам не соответствовало очень небольшое количество информации. Но в условиях войны эти показатели могли бы привести к определенному хаосу среди населения. Поэтому сейчас, чтобы ограничить ошибки, вся военная информация должна проходить определенную проверку и редактироваться. Это не значит, что кто-то сидит, прочитывает и говорит: это публиковать, это не публиковать. Нет, все по-другому, – поясняет Колотвин.

Пресс-службы предоставляют каналам пресс-релизы, так как журналисты не всегда имеют доступ к месту событий. Это вынужденная мера, и она нужна для того, чтобы исключить возможные ошибки. Ведь мы помним, какой информационный хаос царил в первые дни войны. Сейчас ситуация пришла в норму и телеканалы научились работать в условиях военного времени. Наши местные журналисты быстро освоились со сложившимися условиями, эффективно и качественно работают.

СМИ закрываются

При этом многие одесские телеканалы были вынуждены приостановить свою деятельность. В частности, сыграло роль то, что из-за войны доступ местных медиа к рекламе ограничился: многие рекламодатели лишились источников заработка из-за нестабильной работы бизнеса и не могут платить за размещение рекламы в СМИ.

– По нашим данным, – говорит медиа-эксперт, – в целом по Украине на конец мая 113 средств массовой информации (газеты, электронные медиа) прекратили работу. Нужно отметить, что Одесса – рекордсмен по количеству телеканалов в Украине. Я бы оценил довоенное количество телеканалов, журналисты которых посещали мероприятия, создавали новости, где-то около двадцати. На данный момент сохранили свои новостные редакции не более пяти телеканалов.

В первую очередь, это «Суспільне ТВ» – канал прошел реформу, сохранил редакцию и бюджетное финансирование, правда, с некоторыми ограничениями.

Также продолжает вещание «Первый городской», однако он ограничил количество передач и отказался от многих медийных проектов. Из-за войны сократился штат, однако канал продолжает выходить в эфир. На «Первом городском» также появилось много «говорящих студий», где собираются гости, эксперты и что-то обсуждают.

Также выходит в эфир и телеканал «Град».

–Если говорить об уникальном контенте, то его создают сегодня только три телеканала, все остальные ретранслируют передачи всеукраинского телевидения. Например, «Седьмой канал» показывает телемарафон, но у них есть дополнительный контент, который создается в ютубе. Есть еще телеканал «Круг». Полгода назад сообщалось, что он закрыт и не функционирует, но сейчас канал работает, правда, показывает только фильмы и, может, какие-то телепередачи, – говорит Павел Колотвин.

В итоге из 20 телеканалов, которые работали в Одесской области до войны, многие или прекратили вещание, или ретранслируют телемарафон и какие-то другие всеукраинские новостные проекты.

Фото: Комментарии, Избирком, YouTube