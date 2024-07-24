День Бориса и Глеба: почему нельзя заниматься тяжелой домашней работой

Святые князья Борис и Глеб: погибли от руки своего брата

Борис и Глеб (в крещении – Роман и Давид) – младшие сыновья киевского князя Владимира Великого. Их братьями были Ярослав Мудрый, Святополк Окаянный и Святослав.

История гласит, что от отца, князя Владимира, братья получили наследство: Борис – Ростов (по другой версии Владимир-Волынский), Глеб – Муром, а киевский престол по закону должен был занять Святополк. Однако князь-отец этого не хотел – он планировал передать власть другому своему сыну, но не успел, так как умер. В 1015 году престол занял Святополк.

Новость о смерти отца застала Бориса в пути – он возвращался с дружиной из похода на печенегов. Князю предложили пойти на Киев и отобрать престол у Святополка, но Борис не захотел поднимать руку на старшего брата. Святополк же напротив – желал забрать всю власть в свои руки. От него первое время скрывали смерть отца, но, когда Святополк узнал о ней, то подослал к Борису убийц – он погиб 24 июля 1015 года в возрасте 29 лет.

Но на этом Святополк не остановился – он заманил к себе Глеба, хотя Ярослав и предупреждал его о замыслах старшего брата. 25-летнего Глеба убили во время молитвы об отце и брате.

Погубил Святополк и третьего брата – Святослава. Лишь в 1019 году точку в этой междоусобице поставил князь Ярослав, который одолел Святополка. Он поплатился за все свои тяжкие грехи: его сразили паралич и безумие, и он умер в возрасте 40 лет.

Князя Бориса похоронили в Вышгороде, в церкви святого Василия, а Глеба – возле устья реки Смядыни, позже его мощи также перенесли в Вышгородскую церковь. На их могиле в летописи засвидетельствовано 6 случаев исцеления.

Князья Борис и Глеб – первые канонизированные святые. Их называют князьями-страстотерпцами, потому как они погибли не за веру, а за беззлобие и исполнение заповедей Божьих.

По старому календарному стилю сегодня день памяти княгини Ольги.

О чем говорят приметы на 24 июля

По приметам этого дня судят, какими будут погода в скором времени и зима:

утром идет дождь – к снежной зиме;

роса выпала и лежит до полудня – будет гроза;

мухи не дают покоя – к теплу;

теплый и солнечный день – зима будет мягкой;

паук плетет большую паутину – начнется затяжной дождь.

В народном календаре 24 июля – праздник Борис и Глеб Летние. Есть еще одно название – Паликопна, считается, что в этот день молния может ударить в стог сена и начаться пожар, поэтому выходить работать в поле или на огород не стоит.

Что нельзя делать 24 июля

Не стоит отказывать в подаянии и помощи.

Не следует заниматься тяжелой домашней работой – это к безденежью;

Не следует брать в долг деньги;

Запрещено жать пшеницу – призовете пожар.

Что можно делать 24 июля

В молитвах к святым Борису и Глебу обращаются с просьбами о защите от врагов, преодолении распрей, избавлении от бед и болезней.

По обычаю на Бориса и Глеба собирают ягоды – ежевику и позднюю малину, а также заготавливают черемуху.

Также в этот день принято ходить к друг другу в гости.

У кого именины 24 июля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анатолий, Борис и Роман, Глеб и Давид, Иван, Николай, Христина.

По старому стилю именины празднуют Аркадий, Елена, Евфимия, Ольга.

Талисманом человека, рожденного 24 июля, является сапфир. Драгоценный камень, который известен уже очень давно. Сапфир обладает мощной небесной энергией. Он издавна считался символом мудрости.