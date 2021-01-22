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День Соборности Украины: что и почему празднуем 22 января?

День Соборности Украины: что и почему празднуем 22 января?

В Украине 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, ежегодно отмечается День Соборности.

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Этот праздник официально учрежден в 1999 году.

Впервые в XX веке украинская независимость была провозглашена 22 января 1918 IV Универсалом Украинской Центральной Рады. Годом позже, 22 января 1919 года, в Киеве на Софийской площади был провозглашен Акт Соединения (объединения) украинских земель в единую Украину, утверждалось объединение двух тогдашних государств УНР и ЗУНР, возникших на обломках Российской и Австро-Венгерской империй, в единое соборное Украинское государство.

В тексте Акта Соединения сказано: «Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины – Западно-Украинская Народная Республика (Галичина, Буковина и Венгерская Украина) и Надднепрянская Большая Украины. Осуществились вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика».

Однако тогда объединение Украины состоялось чисто символически: уже через несколько недель после провозглашения Акта Соединения большевики захватили Киев, позже поляки оккупировали Восточную Галичину, а Чехословакия – Закарпатье.

Первое же празднование Соборности прошло 22 января 1939 в Карпатской Украине (г.Хуст), в то время – автономной республике в Чехословакии. В этот день под сине-желтыми флагами состоялась тридцатитысячная манифестация местного населения, съехались в столицу Карпатской Украины со всех уголков края вспомнить события 20-летней давности.

Ярким проявлением единства, воли украинского народа к свободе стала «живая цепь», организованная патриотическими силами 21 января 1990 года по случаю 71-й годовщины провозглашения Акта Соединения. Миллионы тогда еще советских украинцев взялись за руки от Киева до Львова, отмечая День Соборности.

С тех пор в Украине «живые цепи» создавались неоднократно, символизируя единство украинского народа, а День Соборности сейчас отмечается на государственном уровне каждый год.

В Одессе по случаю Дня соборности, сегодня, 22 января, состоится возложение цветов к памятнику Шевченко.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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