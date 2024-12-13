День рождественского свитера и День какао: что еще празднуют 13 декабря

Что празднуют 13 декабря

День рождественского свитера

Этот день напоминает о популярной праздничной традиции ношения ярких, иногда забавных свитеров с зимними мотивами. Это способ поднять настроение, создать атмосферу тепла и веселья, а также проявить свою индивидуальность в праздничный период.

День какао

Посвящен одному из самых любимых напитков, ассоциирующемуся с уютом и теплом. Он напоминает о радости простых удовольствий, таких как чашка ароматного какао в холодную пору. Этот день популяризирует традиции совместного чаепития и создания приятных моментов.

День лошади

Этот день обращает внимание на значение лошадей в жизни человека, как в прошлом, так и сейчас. Он отмечает их роль в сельском хозяйстве, спорте, культуре и даже терапии. Это также возможность напомнить о важности гуманного отношения к этим благородным животным.

День «Выберите друга патологоанатома»

Необычный день с юмористическим подтекстом, подчеркивающий важность профессии патологоанатома. Он призывает преодолевать предубеждения относительно этой сложной работы и показывает важность дружбы и поддержки в любой профессии.

День скрипки

День чествования одного из самых изысканных музыкальных инструментов, который веками вдохновляет слушателей и музыкантов. Он подчеркивает значение музыки в культурном развитии человечества и призывает поддерживать искусство игры на скрипке. Это также напоминание о красоте и гармонии, которые музыка приносит в жизнь.

Именины 13 декабря

Какие сегодня именины: Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Александр, Алексей, Емельян, Иван, Николай, Яков.

Кто из известных людей родился 13 декабря

1926 год: украинский историк Ярослав Дашкевич;

1946 год: украинский пианист, композитор Владимир Быстряков;

1972 год: украинский хирург, доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Андрей Кебкало.

Памятные даты 13 декабря

1577 год: английская эскадра из 5 кораблей (164 члена экипажа) во главе с Фрэнсисом Дрейком отплывает из Плимута (Англия) для нападений на тихоокеанское побережье испанских владений в Новом Свете;

1642 год: голландский мореплаватель Абель Тасман становится первым европейцем, посетившим группу островов в южной части Тихого океана, известную сегодня как Новая Зеландия;

1769 год: начинается первое концертное турне 13-летнего Вольфганга Амадея Моцарта по Италии;

1913 год: торжественное открытие во Львове Национального музея, как собственности украинского сообщества, организатором музея стал митрополит Андрей Шептицкий;

1917 год: Украинская Центральная Рада официально образует Воздушный флот;

1958 год: американские ученые проводят запуск живого существа в космос с возвращением;

1994 год: в Массачусетском технологическом институте (США) происходит первая организационная встреча консорциума World Wide Web (W3C), созданного как международная ассоциация для разработки и распространения унифицированных протоколов передачи данных в интернете;

2004 год: Андрей Шевченко становится обладателем «Золотого мяча».

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