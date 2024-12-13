День різдвяного светра та День какао: що ще святкують 13 грудня

Що святкують 13 грудня

День різдвяного светра

Цей день нагадує про популярну святкову традицію носіння яскравих, іноді кумедних светрів із зимовими мотивами. Це спосіб підняти настрій, створити атмосферу тепла і веселощів, а також проявити свою індивідуальність у святковий період.

День какао

Присвячений одному з найулюбленіших напоїв, що асоціюється із затишком і теплом. Він нагадує про радість простих задоволень, таких як чашка ароматного какао в холодну пору. Цей день популяризує традиції спільного чаювання і створення приємних моментів.

День коня

Цей день звертає увагу на значення коней у житті людини, як у минулому, так і зараз. Він відзначає їхню роль у сільському господарстві, спорті, культурі та навіть терапії. Це також нагода нагадати про важливість гуманного ставлення до цих благородних тварин.

День «Виберіть друга патологоанатома»

Незвичайний день із гумористичним підтекстом, що підкреслює важливість професії патологоанатома. Він закликає долати упередження щодо цієї складної роботи та показує важливість дружби й підтримки у будь-якій професії.

День скрипки

День вшанування одного з найвишуканіших музичних інструментів, який століттями надихає слухачів і музикантів. Він наголошує на значенні музики у культурному розвитку людства та закликає підтримувати мистецтво гри на скрипці. Це також нагадування про красу і гармонію, які музика приносить у життя.

Іменини 13 грудня

Які сьогодні іменини: Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Олександр, Олексій, Омелян, Іван, Микола, Яків.

Хто з відомих людей народився 13 грудня

1926 рік: український історик Ярослав Дашкевич;

1946 рік: український піаніст, композитор Володимир Бистряков;

1972 рік: український хірург, доктор медичних наук, професор кафедри хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Андрій Кебкало.

Пам’ятні дати 13 грудня

1577 рік: англійська ескадра з 5 кораблів (164 члени екіпажу) на чолі з Френсісом Дрейком відпливає з Плімуту (Англія) для нападів на тихоокеанське узбережжя іспанських володінь у Новому Світі;

1642 рік: голандський мореплавець Абель Тасман стає першим європейцем, що відвідав групу островів у південній частині Тихого океану, відому сьогодні як Нова Зеландія;

1769 рік: починається перше концертне турне 13-річного Вольфганга Амадея Моцарта по Італії;

1913 рік: урочисте відкриття у Львові Національного музею, як власності української спільноти, організатором музею став митрополит Андрей Шептицький;

1917 рік: Українська Центральна Рада офіційно утворює Повітряний флот;

1958 рік: американські вчені проводять запуск живої істоти в космос із поверненням;

1994 рік: у Массачусетському технологічному інституті (США) відбувається перша організаційна зустріч консорціуму World Wide Web (W3C), створеного як міжнародна асоціація для розробки і поширення уніфікованих протоколів передачі даних в інтернеті;

2004 рік: Андрій Шевченко стає володарем «Золотого м’яча».

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