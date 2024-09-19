День рождения смайла и праздник пиратов: что еще отмечают 19 сентября

Праздники 19 сентября

День рождения смайла

19 сентября в Украине и мире празднуют День рождения смайла. В этот день празднуется создание первого смайлика, предложенного профессором Университета Карнеги-Меллона Скоттом Фалманом 19 сентября 1982 года. Он предложил использовать последовательность символов 🙂 для обозначения улыбающегося лица в текстовых сообщениях. Смайлики стали важной частью электронного общения, помогая передавать эмоции и настроение в тексте. Сегодня существует множество разных смайликов и эмодзи, которые используются для выражения разных эмоций и идей.

День повышения осведомленности о расслоении аорты

Целью этого дня является повышение уровня осведомленности общественности о расслоении аорты – опасное для жизни состояние, требующее немедленной медицинской помощи. Расслоение аорты происходит, когда разрывается внутренний слой аорты, наибольшей артерии в организме. Это позволяет крови течь между слоями стенки аорты, что может привести к разрыву или опасному расслоению. Симптомы могут включать внезапную, сильную боль в груди или верхней части спины, одышку, слабый пульс в одной руке или ноге, головокружение или обморок. Повышение осведомленности об этих симптомах и факторах риска важно, поскольку быстрая диагностика и лечение могут спасти жизнь. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как вебинары, история пациентов и сессии вопросов и ответов с экспертами.

Международный пиратский день

А еще 19 сентября Международный пиратский день. Этот пародийный праздник был создан в 1995 году Джоном Бауром и Марком Саммерсом из Олбани, штат Орегон, США. Идея возникла во время игры в ракетбол, когда они случайно стали использовать пиратский сленг. Основной традицией этого дня является общение на пиратском жаргоне. Люди используют типичные для пиратов изречения и фразы, такие как «Арр!», «Ахой!» или «Йо-го-го!». Участники праздника часто одеваются в пиратские костюмы с мечами, троицами и глазными пластинами, имитируя знаменитых морских разбойников прошлых веков.

Памятные даты 19 сентября

1356 год – в ходе Столетней войны англичане во главе с принцем Уэльским Эдвардом разбивают французов в битве при Пуатье и пленяют французского короля Иоанна II Доброго;

1618 год – начало осады Пльзеня;

1559 год – у берегов Флориды тонут пять испанских кораблей, около 600 человек погибают;

1648 год – в Квебеке Жак Бойдон открывает первую в Канаде таверну;

1654 год – в Квебеке регистрируют первый в Канаде брак;

1777 год – в первой битве при Саратоге британская армия терпит поражение от американских войск;

1783 год – французские братья Монгольфье, в присутствии короля Людовика XVI, запускает первый воздушный шар с животными на борту (овца, петух и утка);

1841 год – строят первую международную железную дорогу (Страсбург-Базель);

1864 год – в США получен патент на откидные сиденья в автомобилях;

1888 год – в бельгийском курорте Спа проходит первый в истории конкурс красоты, его победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре;

1891 год – в Канаду (Монреаль) прибывают первые украинские поселенцы;

1941 год – немецкие войска входят в Киев, оставленный красноармейскими войсками;

1945 год – в Северную Корею из сибирского лагеря возвращается будущий вождь Ким Ир Сен;

1982 год – профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман предлагает использовать смайлик (на основе двоеточия, дефиса и скобки) как проявление эмоции в общении в сети;

1983 год – Сент-Китс и Невис получает полную независимость;

1985 год – землетрясение в Мехико, в результате подземных толчков силой 8,1 баллов по шкале Рихтера погибает около 9000 человек, десятки зданий полностью разрушены;

1991 год – в Киеве возобновляют деятельность Киево-Могилянской академии;

2006 год – в Таиланде происходит военный переворот;

2015 год – крупнейший автопроизводитель мира концерн Volkswagen AG был пойман на фальсификации данных выбросов вредных веществ его турбодизельными двигателями.

В этот день родились: