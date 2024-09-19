День рождения смайла и праздник пиратов: что еще отмечают 19 сентября

Сегодня, 19 сентября, 939-й день войны в Украине. До Нового года осталось 103 дня. А еще в этот день отмечают День рождения всем известного символа – смайла. Больше подробностей – в материале «Одесской жизни».
Праздники 19 сентября
День рождения смайла
19 сентября в Украине и мире празднуют День рождения смайла. В этот день празднуется создание первого смайлика, предложенного профессором Университета Карнеги-Меллона Скоттом Фалманом 19 сентября 1982 года. Он предложил использовать последовательность символов 🙂 для обозначения улыбающегося лица в текстовых сообщениях. Смайлики стали важной частью электронного общения, помогая передавать эмоции и настроение в тексте. Сегодня существует множество разных смайликов и эмодзи, которые используются для выражения разных эмоций и идей.
День повышения осведомленности о расслоении аорты
Целью этого дня является повышение уровня осведомленности общественности о расслоении аорты – опасное для жизни состояние, требующее немедленной медицинской помощи. Расслоение аорты происходит, когда разрывается внутренний слой аорты, наибольшей артерии в организме. Это позволяет крови течь между слоями стенки аорты, что может привести к разрыву или опасному расслоению. Симптомы могут включать внезапную, сильную боль в груди или верхней части спины, одышку, слабый пульс в одной руке или ноге, головокружение или обморок. Повышение осведомленности об этих симптомах и факторах риска важно, поскольку быстрая диагностика и лечение могут спасти жизнь. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как вебинары, история пациентов и сессии вопросов и ответов с экспертами.
Международный пиратский день
А еще 19 сентября Международный пиратский день. Этот пародийный праздник был создан в 1995 году Джоном Бауром и Марком Саммерсом из Олбани, штат Орегон, США. Идея возникла во время игры в ракетбол, когда они случайно стали использовать пиратский сленг. Основной традицией этого дня является общение на пиратском жаргоне. Люди используют типичные для пиратов изречения и фразы, такие как «Арр!», «Ахой!» или «Йо-го-го!». Участники праздника часто одеваются в пиратские костюмы с мечами, троицами и глазными пластинами, имитируя знаменитых морских разбойников прошлых веков.
Памятные даты 19 сентября
- 1356 год – в ходе Столетней войны англичане во главе с принцем Уэльским Эдвардом разбивают французов в битве при Пуатье и пленяют французского короля Иоанна II Доброго;
- 1618 год – начало осады Пльзеня;
- 1559 год – у берегов Флориды тонут пять испанских кораблей, около 600 человек погибают;
- 1648 год – в Квебеке Жак Бойдон открывает первую в Канаде таверну;
- 1654 год – в Квебеке регистрируют первый в Канаде брак;
- 1777 год – в первой битве при Саратоге британская армия терпит поражение от американских войск;
- 1783 год – французские братья Монгольфье, в присутствии короля Людовика XVI, запускает первый воздушный шар с животными на борту (овца, петух и утка);
- 1841 год – строят первую международную железную дорогу (Страсбург-Базель);
- 1864 год – в США получен патент на откидные сиденья в автомобилях;
- 1888 год – в бельгийском курорте Спа проходит первый в истории конкурс красоты, его победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре;
- 1891 год – в Канаду (Монреаль) прибывают первые украинские поселенцы;
- 1941 год – немецкие войска входят в Киев, оставленный красноармейскими войсками;
- 1945 год – в Северную Корею из сибирского лагеря возвращается будущий вождь Ким Ир Сен;
- 1982 год – профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман предлагает использовать смайлик (на основе двоеточия, дефиса и скобки) как проявление эмоции в общении в сети;
- 1983 год – Сент-Китс и Невис получает полную независимость;
- 1985 год – землетрясение в Мехико, в результате подземных толчков силой 8,1 баллов по шкале Рихтера погибает около 9000 человек, десятки зданий полностью разрушены;
- 1991 год – в Киеве возобновляют деятельность Киево-Могилянской академии;
- 2006 год – в Таиланде происходит военный переворот;
- 2015 год – крупнейший автопроизводитель мира концерн Volkswagen AG был пойман на фальсификации данных выбросов вредных веществ его турбодизельными двигателями.
В этот день родились:
- 1962 год – украинский националист, военный, участник организаций СНУМ, УНА, УНСО Александр Музычко;
- 1977 год – украинский гимнаст, олимпийский чемпион (2004) и серебряный призер (2000) Олимпийских игр Валерий Гончаров;
- 1990 год – украинская биатлонистка, чемпионка Олимпийских игр Юлия Джима.