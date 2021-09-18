День рождения смайла: как картинки заменили слова и эмоции

В наше время сложно представить общение в социальных сетях без смешных и ярких мини-картинок, выражающих эмоции, – смайликов, день рождения которых отмечаем 19 сентября.

Иногда люди даже считают оскорблением, если ты не подтвердил «подпись» соответствующим смайлом. А еще смайлы – это удобно, быстро и доступно, ведь они понятны на любом языке. «Одесская жизнь» выясняла, почему мы так любим смайлы и правильно ли их используем?

Как появился смайл?

В переводе с английского «смайл» означает «улыбка», или «улыбающееся лицо». Официально он появился 19 сентября 1982 года. Американский профессор Скотт Фалман предложил использовать среди студентов-программистов три символа – двоеточие, дефис и закрывающую скобку как знак «улыбающегося лица» в тексте «:-)».

А вот в 1998 году японец Сигэтака Курита создал изображения эмодзи («э» – «картинка», «модзи» – «знак»), выражающие разные человеческие эмоции. Однако традиционный смайлик – круглый и желтый, – был впервые изображен в 1963 году. Нарисовал его американский художник Харви Болл для страховой компании, которая хотела поднять мотивацию и моральный дух своих сотрудников.

Когда смайлы уместны, а когда – нет?

Начнем с того, что без смайлов не обойтись в семейной, дружеской, или неформальной обстановке. Они помогают выразить эмоции и настроение, быстро реагировать на какое-либо сообщение без лишних слов: «ок», «да», «нет», «понял», «хорошо». Иногда с помощью значков можно даже сгладить конфликт в переписке. Для этого существует целый ряд рожиц – смайлики, эмодзи и стикеры. Они отличаются типом изображения.

Некоторые считают, что смайлы неуместны в деловой переписке. Хотя ряд психологов уверены, что мини-картинки помогают разрядить обстановку и сделать беседу более дружелюбной. Кстати, исследования также показали, что смайлы помогают лучше запоминать информацию.

А вот при общении с иностранцами нужно быть осторожными, так как в некоторых культурах привычные для нас знаки выражают иной смысл. К примеру, на Ближнем Востоке «палец вверх» – «все хорошо» или «все ок», – воспринимается как нечто вульгарное и даже оскорбительное. А смайл в видеангела в Китае вообще символ смерти и может быть воспринят как угроза.

Скотт Фалман не был первооткрывателем «улыбающейся» скобочки – еще до него это предлагал писатель Владимир Набоков.

ЧТО ОЗНАЧАЮТ СМАЙЛЫ НА САМОМ ДЕЛЕ?

Графический язык, где вместо слов используются сочетания картинок, изначально появился в Японии. Мировую популярность он приобрел во время развития компьютерных технологий уже на Западе. Поэтому некоторые символы изначально имеют совсем иное значение:

Смайл с каплей в районе носа – используют для обозначения плача или простуды, но эта рожица означает сонливость.

Смайл с паром из носа – используют для обозначения ярости, ассоциируя с разъяренным быком. На самом деле это лицо «победителя» или «триумфатора».

Смайл с открытым ртом – не символизирует шок или печаль, это просто хмурый взгляд.

Смайл «уныние и досада» – на самом деле эта картинка означает упорство в деятельности.

Смайл «стиснув зубы» – используют, когда что-то не нравится, а ведь это обычная улыбка.

Смайл «поцелуйчик» – и это неверно, ведь поцелуйчик – это когда у рожицы есть сердечко, а это только свист.

Смайл «кот в шоке» – обычно кошачью рожицу используют для выражения шока или страха, но, по задумке авторов, это лишь усталость.

Молю и благодарю – сложенные ладони также принимают за грусть, сожаление, мольбу, поклон и благодарность, но распространено и другое прочтение этого знака – «Дай пять!».

Поднятые вверх ладони – это вовсе не обращение к высшим силам, а радость.

Две ладони, сложенные в птицу, – символизируют открытость и желание обнять собеседника.

Ранее мы рассказывали о знаменитых одесских песнях и всем, что о них известно.