День народження смайлу та свято піратів: що ще відзначають 19 вересня

Свята 19 вересня

День народження смайла

19 вересня в Україні та світі святкують День народження смайлу. Цього дня відзначається створення першого смайлика, запропонованого професором Університету Карнегі-Меллона Скоттом Фалманом 19 вересня 1982 року. Він запропонував використовувати послідовність символів 🙂 для позначення усміхненого обличчя у текстових повідомленнях. Смайли стали важливою частиною електронного спілкування, допомагаючи передавати емоції та настрій у тексті. Сьогодні існує безліч різних смайликів і емоди, які використовуються для вираження різних емоцій та ідей.

День підвищення поінформованості про розшарування аорти

Метою цього дня є підвищення рівня обізнаності громадськості про розшарування аорти – небезпечний для життя стан, що потребує негайної медичної допомоги. Розшарування аорти відбувається, коли розривається внутрішній шар аорти, найбільшої артерії в організмі. Це дозволяє крові текти між шарами стінки аорти, що може призвести до розриву чи небезпечного розшарування. Симптоми можуть включати раптовий, сильний біль у грудях або верхній частині спини, задишку, слабкий пульс в одній руці чи нозі, запаморочення або непритомність. Підвищення поінформованості про ці симптоми та фактори ризику є важливим, оскільки швидка діагностика та лікування можуть врятувати життя. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як вебінари, історія пацієнтів та сесії питань та відповідей з експертами.

Міжнародний піратський день

А ще 19 вересня – Міжнародний піратський день. Це пародійне свято було створено у 1995 році Джоном Бауром та Марком Саммерсом з Олбані, штат Орегон, США. Ідея виникла під час гри в ракетбол, коли вони випадково почали використовувати піратський сленг. Основною традицією цього дня є спілкування на піратському жаргоні. Люди використовують типові для піратів вислови та фрази, такі як «Арр!», «Ахой!» або “Йо-го-го!”. Учасники свята часто одягаються у піратські костюми з мечами, трійцями та очними пластинами, імітуючи знаменитих морських розбійників минулих століть.

Пам’ятні дати 19 вересня

1356 рік – у ході Столітньої війни англійці на чолі з принцом Уельським Едвардом розбивають французів у битві при Пуатьє та полонять французького короля Іоанна II Доброго;

1618 рік – початок облоги Пльзеня;

1559 рік – біля берегів Флориди тонуть п’ять іспанських кораблів, близько 600 людей гинуть;

1648 рік – у Квебеку Жак Бойдон відкриває першу в Канаді таверну;

1654 рік – у Квебеку реєструють перший у Канаді шлюб;

1777 рік – у першій битві при Саратог британська армія зазнає поразки від американських військ;

1783 рік – французькі брати Монгольф’є, у присутності короля Людовіка XVI, запускає першу повітряну кулю з тваринами на борту (вівця, півень та качка);

1841 рік – будують першу міжнародну залізницю (Страсбург-Базель);

1864 – у США отримано патент на відкидні сидіння в автомобілях;

1888 – у бельгійському курорті Спа проходить перший в історії конкурс краси, його переможницею стала 18-річна креолка з Гваделупи Берта Сукаре;

1891 рік – до Канади (Монреаль) прибувають перші українські поселенці;

1941 рік – німецькі війська входять до Києва, залишеного червоноармійськими військами;

1945 рік – до Північної Кореї з сибірського табору повертається майбутній вождь Кім Ір Сен;

1982 рік – професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман пропонує використовувати смайлик (на основі двокрапки, дефісу та дужки) як прояв емоції у спілкуванні в мережі;

1983 – Сент-Кітс і Невіс отримує повну незалежність;

1985 рік – землетрус у Мехіко, внаслідок підземних поштовхів силою 8,1 балів за шкалою Ріхтера гине близько 9000 осіб, десятки будівель повністю зруйновані;

1991 рік – у Києві відновлюють діяльність Києво-Могилянської академії;

2006 рік – у Таїланді відбувається військовий переворот;

2015 – найбільший автовиробник світу концерн Volkswagen AG був спійманий на фальсифікації даних викидів шкідливих речовин його турбодизельними двигунами.

Цього дня народилися: