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День рождения рождественской конфеты: праздники и события 26 декабря

День рождения рождественской конфеты: праздники и события 26 декабря

Сегодня, 26 декабря 2024 года, 1037-й день войны в Украине. До Нового года остается пять дней. И в этот день отмечаются весьма интересные праздники. Больше подробностей знает «Одесская жизнь».

Праздники 26 декабря

Международный день крупье

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Этот день посвящен работникам индустрии казино, в частности крупье, которые играют ключевую роль в обеспечении справедливости, профессионализма и положительного опыта для посетителей казино. Крупье – это профессионалы, которые проводят игры в казино, такие как рулетка, блэкджек, покер и другие. Работа крупье требует большой концентрации, математических навыков и умения работать с людьми. Они часто работают в быстром темпе, поддерживая внимание к деталям и разрешая конфликты, если таковые возникают. Международный день крупье – это возможность привлечь внимание к профессии, выразить благодарность работникам и подчеркнуть важность честной игры. В этот день часто проходят специальные мероприятия, тренинги, турниры и акции в казино.

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День конфеты-трости

Сегодня также отмечают праздник, посвященный культовому рождественскому кондитерскому изделию, известному своими характерными красно-белыми полосками и мятным вкусом. История карамельных конфетных палочек берет начало в 17 веке в Германии, где они впервые были созданы как способ успокоить детей во время церковных служб. Говорят, что хормейстер Кельнского собора раздавал маленьким певцам сахарные палочки, согнутые в виде пастушьих палочек, во время продолжительной церемонии «Живого вертепа».

Сначала эти конфеты изготавливали вручную, что ограничивало их производство. Процесс включал нагрев сахара и кукурузного сиропа, добавление мяты и крахмала, а затем вытягивание, скручивание и нарезание конфет по форме. Изобретение машин в начале 20-го века братьями Бунте, а позже Грегори Келлером, произвело революцию в производстве конфетной трости, сделав возможным ее массовое производство и дистрибуцию.

Конфеты-трости давно стали символом рождественских праздников, навевающим приятные воспоминания и праздничное настроение. Эти леденцы также служат украшениями и ингредиентами в праздничных рецептах.

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День подарков

Подарки, украшения

Этот праздник ежегодно отмечается лишь в нескольких странах – преимущественно в исторически связанных с Великобританией (Канада, Австралия, Южно-Африканская Республика и Новая Зеландия) и в некоторых европейских странах. В Германии его называют «Zweite Feiertag», что означает «второе празднование».

День подарков на английском языке звучит как Boxing Day, что в переводе означает День коробок. Речь идет о коробках с подарками. Некоторые историки утверждают, что традиция преподносить подарки в коробках восходит к временам Римской империи, когда деньги на оплату спортивных игр собирали в коробки. Среди руин Помпеи были обнаружены глиняные горшки, заполненные монетами. Позже римляне привезли эту идею в Британию, а монахи и духовенство вскоре начали использовать ящики для сбора пожертвований в течение года, а на Рождество средства раздавались бедным. Также в этот день пожилые люди готовили подарки для бедных. Праздник традиционно был выходным днем для прислуги, именно 26 декабря они получали специальную рождественскую коробку с подарком от своих нанимателей. В свою очередь, возвращаясь в свои дома на выходной, они дарили подарки своим родственникам и близким.

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Памятные даты 26 декабря

  • 1776 год – под Трентоном войска Джорджа Вашингтона одерживают победу над англичанами, которая становится переломной в борьбе североамериканских колоний за независимость;
  • 1783 год – француз Себастьян Ленорман впервые в Европе демонстрирует псевдопарашют;
  • 1870 год – завершается строительство 13-километрового тоннеля Фрежюс – первого железнодорожного тоннеля под Альпами, соединяющего Италию и Францию;
  • 1898 год – Пьер и Мария Кюри открывают радиоактивный элемент радий;
  • 1918 год – провозглашают восстановление УНР и формируют правительство государства – Совет Народных Министров УНР;
  • 1919 год – правительство УНР отзывает украинскую миссию из Парижской мирной конференции;
  • 1931 год – в Токио основывают автомобильную компанию Dat Jidosha Seizo, переименованную в следующем году в Nissan;
  • 1935 год – на Гавайских островах делают попытку остановить извержение вулкана авиабомбардировкой;
  • 1991 год – Национальным банком Украины регистрируется Экспобанк как коммерческий банк;
  • 2004 год – самое смертоносное землетрясение в современной историе происходит в Индийском океане, к северу от острова Суматра;
  • 2004 год – в Украине проводят переголосование второго тура 26 декабря 2004 года, на котором победу одерживает Виктор Ющенко.

Кто родился в этот день

  • 1898 год – Украинский поэт, драматург, переводчик, один из величайших представителей Расстрелянного Возрождения Евгений Плужник;
  • 1937 год – украинская актриса Алла Бабенко;
  • 1962 год – Американский барабанщик, музыкант группы Scorpions Джеймс Коттак;

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  • 1994 год – украинский военный, доброволец, один из «киборгов», Герой Украины Святослав Горбенко.
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