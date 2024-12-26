День народження різдвяної цукерки: свята та події 26 грудня

Свята 26 грудня

Міжнародний день круп’є

Цей день присвячений працівникам індустрії казино, зокрема круп’є, які відіграють ключову роль у забезпеченні справедливості, професіоналізму та позитивного досвіду для відвідувачів казино. Круп’є – це професіонали, які проводять ігри в казино, такі як рулетка, блекджек, покер та інші. Робота круп’є вимагає великої концентрації, математичних навичок та вміння працювати з людьми. Вони часто працюють у швидкому темпі, підтримуючи увагу до деталей та вирішуючи конфлікти, якщо такі виникають. Міжнародний день круп’є – це можливість привернути увагу до професії, висловити подяку працівникам та наголосити на важливості чесної гри. Цього дня часто відбуваються спеціальні заходи, тренінги, турніри та акції у казино.

День цукерки-тростини

Сьогодні також відзначають свято, присвячене культовому різдвяному кондитерському виробу, відомому своїми характерними червоно-білими смужками та м’ятним смаком. Історія карамельних цукеркових паличок бере початок у 17 столітті у Німеччині, де вони вперше були створені як спосіб заспокоїти дітей під час церковних служб. Кажуть, що хормейстер Кельнського собору роздавав маленьким співакам цукрові палички, зігнуті у вигляді пастух паличок, під час тривалої церемонії “Живого вертепу”.

Спочатку ці цукерки виготовляли вручну, що обмежувало їхнє виробництво. Процес включав нагрівання цукру та кукурудзяного сиропу, додавання м’яти та крохмалю, а потім витягування, скручування та нарізування цукерок за формою. Винахід машин на початку 20-го століття братами Бунте, а пізніше Грегорі Келлером, справило революцію у виробництві цукеркового тростини, уможлививши її масове виробництво та дистрибуцію.

Цукерки-тростини давно стали символом різдвяних свят, що навіює приємні спогади та святковий настрій. Ці льодяники також служать прикрасами та інгредієнтами у святкових рецептах.

День подарунків

Це свято щорічно відзначається лише у кількох країнах – переважно у історично пов’язаних із Великобританією (Канада, Австралія, Південно-Африканська Республіка та Нова Зеландія) та в деяких європейських країнах. У Німеччині його називають “Zweite Feiertag”, що означає “друге святкування”.

День подарунків англійською мовою звучить як Boxing Day, що означає День коробок. Йдеться про коробки із подарунками. Деякі історики стверджують, що традиція подавати подарунки в коробках походить від часів Римської імперії, коли гроші на оплату спортивних ігор збирали в коробки. Серед руїн Помпеї знайшли глиняні горщики, заповнені монетами. Пізніше римляни привезли цю ідею до Британії, а ченці та духовенство невдовзі почали використовувати ящики для збору пожертв протягом року, а на Різдво кошти лунали бідним. Також у цей день люди похилого віку готували подарунки для бідних. Свято традиційно було вихідним днем ​​для прислуги, саме 26 грудня вони отримували спеціальну різдвяну коробку із подарунком від своїх наймачів. У свою чергу, повертаючись до своїх будинків на вихідний, вони дарували подарунки своїм родичам та близьким.

Ви також можете дізнатися: Як красиво та оригінально запакувати новорічний подарунок (відео)

Пам’ятні дати 26 грудня

1776 рік – під Трентоном війська Джорджа Вашингтона здобувають перемогу над англійцями, яка стає переломною у боротьбі північноамериканських колоній за незалежність;

1783 – француз Себастьян Ленорман вперше в Європі демонструє псевдопарашют;

1870 рік – завершується будівництво 13-кілометрового тунелю Фрежюс – першого залізничного тунелю під Альпами, що сполучає Італію та Францію;

1898 рік – П’єр та Марія Кюрі відкривають радіоактивний елемент радій;

1918 рік – проголошують відновлення УНР та формують уряд держави – Раду Народних Міністрів УНР;

1919 рік – уряд УНР відкликає українську місію з Паризької мирної конференції;

1931 рік – у Токіо засновують автомобільну компанію Dat Jidosha Seizo, перейменовану наступного року в Nissan;

1935 рік – на Гавайських островах роблять спробу зупинити виверження вулкана авіабомбардуванням;

1991 рік – Національним банком України регіструється Експобанк як комерційний банк;

2004 рік – найбільш смертоносний землетрус у сучасній історії відбувається в Індійському океані, на північ від острова Суматра;

2004 рік – в Україні проводять переголосування другого туру 26 грудня 2004 року, на якому перемогу здобуває Віктор Ющенко.

Хто народився цього дня

1898 рік – Український поет, драматург, перекладач, один із найбільших представників Розстріляного Відродження Євген Плужник;

1937 рік – українська актриса Алла Бабенко;

1962 рік – Американський барабанщик, музикант гурту Scorpions Джеймс Коттак;