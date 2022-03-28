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Украина вместо Москвы: легендарная рок-группа Scorpions изменила текст знаменитой песни (видео)

Украина вместо Москвы: легендарная рок-группа Scorpions изменила текст знаменитой песни (видео)

Известная во всем мире немецкая рок-группа Scorpions поддержала Украину в борьбе против российских нацистов: ради этого музыканты изменили текст легендарной песни Winds of Change.

Так, на состоявшемся накануне концерте Scorpions в Лас-Вегасе вокалист группы Клаус Майне выразил поддержку нашей стране, а во время исполнения хита Winds of Change («Ветер перемен») вместо строк «Берегом Москвы-реки к парку Горького…» спел: «А теперь послушай мое сердце – там написано Украина».

Во время выступления зал освещали сине-желтые лучи, а на большом экране всплывал знак «пацифик», окрашенный в цвета украинского флага.

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Песня Winds of Change посвящена Перестройке и окончанию Холодной войны. Она была написана в 1990 году под впечатлением первого визита группы Scorpions в СССР, состоявшемся в 1988 году и участия группы в знаменитом «Moscow Music Peace Festival» (1989). В 1991 году музыканты исполнили ее при первом и последнем президенте СССР Михаиле Горбачеве, который, будучи поклонником Scorpions, даже пригласил их в Кремль.

Ранее мы рассказывали, что лидер группы Bon Jovi (которая, к слову, тоже была участницей «Московского фестиваля мира» в 1989 году) Джон Бон Джови опубликовал на своей странице в Facebook видео из Одессы.

Источник: nabludatel.od.ua, фото: Википедия, видео: Mickael Sorensen

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Редакция ПРОФИЛЬ

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