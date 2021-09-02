День рождения Одессы: как встретили праздник горожане (фоторепортаж)

Сегодня, 2 сентября, Одесса празднует свой 227-й день рождения. С каким настроением встретили этот день горожане и гости города?

Как мы уже рассказывали, сегодня утром одесситов угощали мега-тортом в цветах флага города. Также на Приморском бульваре прошел фестиваль декоративно-прикладного искусства, где все желающие могли поучаствовать в мастер-классах.

Но, кроме того, Приморский бульвар, как, собственно и водится в праздничные дни, стал местом народных гуляний с множеством занимательных фотозон.

Наш фотокорреспондент прогулялся по Приморскому и не только и запечатлел, как проводят День города одесситы и гости города:

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