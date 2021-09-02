Президент Зеленский душевно поздравил одесситов с Днем города

Глава Украинского государства опубликовал свои поздравления Одессе в связи с Днем города. Получилось трогательно и небанально.
Далее приводим текст поздравления одесситам из официального телеграм канала президента Украины Владимира Зеленского:
В Україні є міста, де завжди душевно.
Є міста, де завжди смачно.
Є – де завжди колоритно.
Є міста, куди завжди хочеться повертатись.
І міста, які ніколи не хочеться залишати.
А є Одеса.
Місто, де завжди душевно, смачно й колоритно, а тому туди завжди хочеться повертатись, а краще – не залишати Одесу взагалі!
Сьогодні, 2 вересня, Одеса святкує день народження.
Чому ми всі так її любимо?
Бо Одеса – мама.
Чому ми хочемо побачити її знову?
Бо Одеса – мама.
Чому ми завжди її захищатимемо?
Бо Одеса – мама.
З днем народження, Одесо!
З Днем міста, дорогі одесити!
2 сентября в Одессе отмечают День рождения города. Предумотрена обширная программа праздничных мероприятий и гала-концерт с салютом вечером