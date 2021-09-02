Новости Одессы и Одесской области

Президент Зеленский душевно поздравил одесситов с Днем города

Президент Зеленский душевно поздравил одесситов с Днем города

Глава Украинского государства опубликовал свои поздравления Одессе в связи с Днем города. Получилось трогательно и небанально.

Далее приводим текст поздравления одесситам из официального телеграм канала президента Украины Владимира Зеленского:

В Україні є міста, де завжди душевно.

Є міста, де завжди смачно.

Є – де завжди колоритно.

Є міста, куди завжди хочеться повертатись.

І міста, які ніколи не хочеться залишати.

А є Одеса.

Місто, де завжди душевно, смачно й колоритно, а тому туди завжди хочеться повертатись, а краще – не залишати Одесу взагалі!

 

Сьогодні, 2 вересня, Одеса святкує день народження.

 

Чому ми всі так її любимо?

Бо Одеса – мама.

Чому ми хочемо побачити її знову?

Бо Одеса – мама.

Чому ми завжди її захищатимемо?

Бо Одеса – мама.

 

З днем народження, Одесо!

З Днем міста, дорогі одесити!

2 сентября в Одессе отмечают День рождения города. Предумотрена обширная программа праздничных мероприятий и гала-концерт с салютом вечером

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Редакция ПРОФИЛЬ

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