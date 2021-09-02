Президент Зеленский душевно поздравил одесситов с Днем города

Ко дню рождения любимого города редакция «Одесской жизни» подготовила необычный проект с участием юных горожан. Ведь их чувства – самые честные и непредвзятые, и именно им еще долго-долго жить в нашем городе. Одесситы от 5 до 17 лет рассказали нам, за что любят свой город, чего им здесь не хватает и какой бы подарок они вручили Одессе и одесситам второго сентября.

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