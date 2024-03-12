Новости Одессы и Одесской области

День профилактики аллергии: одесситов приглашают поучаствовать в акции

День профилактики аллергии: одесситов приглашают поучаствовать в акции

Завтра, в среду, 13 марта 2024 года, в Одесском консультативно-диагностическом центре №6 пройдет День профилактики аллергических заболеваний.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«В период цветения деревьев и злаков у многих наблюдается сезонная аллергия. Но во время обострения аллергии на пыльцу весной или летом врач может только назначить симптоматическое лечение для смещения симптомов болезни. Основная диагностика и лечение сезонной аллергии проводятся в холодное время года во избежание влияния потенциальных аллергенов»,

– поясняют в мэрии цель данной акции.

Статья по теме: Сезонная аллергия: как распознать и бороться с болезнью?

Всех желающих приглашают бесплатно получить консультацию врача-дерматолога по вопросам аллергии, при необходимости – с последующим направлением на дополнительные обследования и консультации других специалистов.

Акция состоится 13 марта с 8:00 до 13:00 по адресу: КДЦ №6, ул. Маршала Говорова, 26а, кабинет 403.

Телефоны для записи: 797 28 88, 704 88 15, 750 20 09, 094 933 08 15.

Ранее мы рассказывали: Аллергия на кошек: как распознать, вылечить и комфортно уживаться с пушистиком.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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