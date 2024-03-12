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День профілактики алергії: одеситів запрошують взяти участь у акції

День профілактики алергії: одеситів запрошують взяти участь у акції

У середу, 13 березня 2024 року, в Одеському консультативно-діагностичному центрі №6 пройде День профілактики алергічних захворювань.

Про це повідомили у прес-службі мерії міста.

«У період цвітіння дерев та злаків у багатьох людей спостерігається сезонна алергія. Але під час загострення алергії на пилок навесні чи влітку лікар може тільки призначити симптоматичне лікування для змешнення симптомів хвороби. Основна діагностика та лікування сезонної алергії проводяться в холодну пору року, щоб уникнути впливу потенційних алергенів»,

– пояснюють у мерії ціль цієї акції.

Стаття на тему: Сезонна алергія: як розпізнати та боротися із хворобою?

Усіх бажаючих запрошують безкоштовно отримати консультацію лікаря-дерматолога з питань алергії, у разі потреби – з наступним направленням на додаткові обстеження та консультації інших фахівців.

Акція відбудеться 13 березня з 8:00 до 13:00 за адресою: КДЦ №6, вул. Маршала Говорова, 26а, кабінет 403

Телефони для запису: 797 28 88, 704 88 15, 750 20 09, 094 933 08 15.

Раніше ми розповідали: Алергія на кішок: як розпізнати, вилікувати та комфортно уживатися з пушистиком.

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