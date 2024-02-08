День Предложения руки и сердца, Шотландского виски, Оперы и Нирваны: какие еще праздники отмечают 8 февраля

8 февраля – это день, когда можно отпраздновать различные события, имеющие значение для разных людей. Среди них и Международный день шотландского виски, и Оперы, и даже День Нирваны.
Международный день шотландского виски
Этот праздник посвящен одному из самых популярных напитков в мире, имеющем богатую историю и традиции. Шотландский виски производится из ячменя, воды и дрожжей, а также подвергается процессу дистилляции и созревания в дубовых бочках. Шотландский виски имеет много сортов, отличающихся по вкусу, аромату и цвету. Этот напиток является символом Шотландии и ее культуры, а также частью мирового наследия.
День оперы
Этот праздник отмечается в честь выдающегося вида искусства, сочетающего музыку, пение, драму и хореографию. Опера возникла в Италии в конце XVI века и распространилась по всему миру. Опера является высоким достижением человеческого творчества, поражающего своей красотой, эмоциональностью и глубиной. Она имеет множество жанров, стилей и направлений, а также много выдающихся композиторов, певцов и режиссеров.
День предложения руки и сердца
Этот праздник, который отмечается во всем мире, посвящен самому романтичному моменту в жизни влюбленных — предложения о браке. Это день, когда можно сделать своему любимому или любимому особое предложение, которое станет началом нового этапа их отношений. Сегодня день, когда можно подготовить оригинальный сценарий, выбрать красивое кольцо, преподнести романтический сюрприз или просто сказать: «Да».
День нирваны
Это день, когда буддисты Махаяны отмечают Паринирвану – полное освобождение от страданий и перерождений, достигшего Будда Шакьямуни перед своей смертью. Паринирвана – это состояние абсолютного покоя, мудрости и блаженства, которого может достичь каждое живое существо. День нирваны – это день, когда можно вспомнить о жизни и учении Будды, о его милосердии и сострадании, о его примере и наставлениях.
Именины 8 февраля
8 февраля именины празднуют: Захар, Макар, Савва, Степан, Федор.
Кто из известных людей родился 8 февраля
В этот день родились:
- 1591 – Гверчино, итальянский художник эпохи барокко;
- 1700 – Даниэль Бернулли, швейцарский математик, открыватель одноименного уравнения стационарного движения идеальной жидкости;
- 1709 – Джузеппе Торелли, итальянский композитор, скрипач, альтист и педагог;
- 1777 – Бернар Куртуа, французский химик, открывший элемент йод;
- 1822 – Афанасий Маркевич, украинский фольклорист-этнограф и общественный деятель;
- 1828 – Жюль Верн, французский писатель;
- 1834 – Дмитрий Менделеев, русский химик, создатель периодической системы элементов;
- 1850 – Иван Похитонов, украинский живописец и график;
- 1904 – Игорь Белза, украинский и русский историк культуры, музыковед, композитор, педагог;
- 1906 – Честер Карлсон, американский физик, изобретатель процесса ксерокопирования;
- 1930 – Диана Петриненко, народная артистка Украины, певица (лирико-колоратурное сопрано);
- 1956 – Екатерина Амосова, научный работник в области кардиологии, ректор НМУ имени А.А. Богомольца. Дочь академика НАН и АМН Украины Николая Амосова;
- 1960 – Роман Сущенко, украинский журналист, корреспондент национального государственного агентства Укринформ, политзаключенный;
- 1970 год – офицер МВД Украины, участник войны на Донбассе, народный депутат Украины 8-го созыва Юрий Береза;
- 1971 – Владимир Балух, украинский общественный активист, фермер, политзаключенный.
Памятные даты 8 февраля
Календарь важных событий в Украине и мире за 8 февраля:
- 1106 год – великий князь Киевский Владимир Мономах составляет «Поучение» – первое дидактически-художественное произведение Киевской Руси;
- 1347 год – соглашением враждебных сторон заканчивается гражданская война в Византии;
- 1575 год – Вильгельм Оранский основывает Лейденский университет;
- 1587 год – после 19 лет заключения в замке Фотерингей по обвинению в заговоре против королевы Англии Елизаветы I казнят бывшую шотландскую королеву и претендентку на английский престол Марию Стюарт;
- 1600 год – суд инквизиции выносит смертный приговор Джордано Бруно;
- 1627 год – первое письменно зафиксированное применение в горном взрывной технологии;
- 1861 год – семь рабовладельческих южных штатов образуют Конфедеративные Штаты Америки;
- 1865 год – Грегор Мендель представляет открытые им законы обществу естествоиспытателей в Брно;
- 1879 – шотландско-канадский инженер Сэндфорд Флеминг предлагает ввести часовые пояса, нулевой меридиан и 24-часовой всемирный формат времени;
- 1885 год – опубликован первый рассказ Бернарда Шоу;
- 1887 год – Конгресс США утверждает акт Дауэса;
- 1914 год – в Монреале создают украинское издательство «Новый Мир»;
- 1915 год – в Лос-Анджелесе проходит премьера фильма Дэвида Гриффита «Рождение нации», включенного впоследствии в список 100 лучших фильмов всех времен и народов;
- 1916 год – в Цюрихе (Швейцария) группа поэтов объявляет о появлении нового художественного течения – дадаизма;
- 1963 год – в Ираке в результате военного переворота приходит к власти партия Баас;
- 1964 год – Beatles прибывают в аэропорт «Кеннеди» и Америку охватывает волна битломании;
- 1965 год – в Британии запрещают рекламу сигарет на телевидении;
- 1969 год – совершается первый полет крупнейшего в мире пассажирского самолета Boeing 747 (сейчас самый большой – Аэробус A380);
- 1971 год – основывают одну из трех основных фондовых бирж США – NASDAQ;
- 1972 год – в лондонском Альберт-холле отменяют концерт Фрэнка Заппы и Mothers of Invention, потому что некоторые их песни были признаны непристойными;
- 1981 год – в давке на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (Греция) погибает 21 человек;
- 1992 год – Украина устанавливает дипломатические отношения с Ватиканом и Азербайджаном;
- 1994 год – Украина присоединяется к программе НАТО «Партнерство ради мира».