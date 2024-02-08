День Предложения руки и сердца, Шотландского виски, Оперы и Нирваны: какие еще праздники отмечают 8 февраля

Международный день шотландского виски

Этот праздник посвящен одному из самых популярных напитков в мире, имеющем богатую историю и традиции. Шотландский виски производится из ячменя, воды и дрожжей, а также подвергается процессу дистилляции и созревания в дубовых бочках. Шотландский виски имеет много сортов, отличающихся по вкусу, аромату и цвету. Этот напиток является символом Шотландии и ее культуры, а также частью мирового наследия.

День оперы

Этот праздник отмечается в честь выдающегося вида искусства, сочетающего музыку, пение, драму и хореографию. Опера возникла в Италии в конце XVI века и распространилась по всему миру. Опера является высоким достижением человеческого творчества, поражающего своей красотой, эмоциональностью и глубиной. Она имеет множество жанров, стилей и направлений, а также много выдающихся композиторов, певцов и режиссеров.

День предложения руки и сердца

Этот праздник, который отмечается во всем мире, посвящен самому романтичному моменту в жизни влюбленных — предложения о браке. Это день, когда можно сделать своему любимому или любимому особое предложение, которое станет началом нового этапа их отношений. Сегодня день, когда можно подготовить оригинальный сценарий, выбрать красивое кольцо, преподнести романтический сюрприз или просто сказать: «Да».

День нирваны

Это день, когда буддисты Махаяны отмечают Паринирвану – полное освобождение от страданий и перерождений, достигшего Будда Шакьямуни перед своей смертью. Паринирвана – это состояние абсолютного покоя, мудрости и блаженства, которого может достичь каждое живое существо. День нирваны – это день, когда можно вспомнить о жизни и учении Будды, о его милосердии и сострадании, о его примере и наставлениях.

Именины 8 февраля

8 февраля именины празднуют: Захар, Макар, Савва, Степан, Федор.

Кто из известных людей родился 8 февраля

В этот день родились:

1591 – Гверчино, итальянский художник эпохи барокко;

1700 – Даниэль Бернулли, швейцарский математик, открыватель одноименного уравнения стационарного движения идеальной жидкости;

1709 – Джузеппе Торелли, итальянский композитор, скрипач, альтист и педагог;

1777 – Бернар Куртуа, французский химик, открывший элемент йод;

1822 – Афанасий Маркевич, украинский фольклорист-этнограф и общественный деятель;

1828 – Жюль Верн, французский писатель;

1834 – Дмитрий Менделеев, русский химик, создатель периодической системы элементов;

1850 – Иван Похитонов, украинский живописец и график;

1904 – Игорь Белза, украинский и русский историк культуры, музыковед, композитор, педагог;

1906 – Честер Карлсон, американский физик, изобретатель процесса ксерокопирования;

1930 – Диана Петриненко, народная артистка Украины, певица (лирико-колоратурное сопрано);

1956 – Екатерина Амосова, научный работник в области кардиологии, ректор НМУ имени А.А. Богомольца. Дочь академика НАН и АМН Украины Николая Амосова;

1960 – Роман Сущенко, украинский журналист, корреспондент национального государственного агентства Укринформ, политзаключенный;

1970 год – офицер МВД Украины, участник войны на Донбассе, народный депутат Украины 8-го созыва Юрий Береза;

1971 – Владимир Балух, украинский общественный активист, фермер, политзаключенный.

Памятные даты 8 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 февраля: