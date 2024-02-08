День Пропозиції руки та серця, Шотландского віскі, Опери та Нирвани: які ще свята відзначають 8 лютого

Міжнародний день шотландського віскі

Це свято присвячене одному з найпопулярніших напоїв у світі, який має багату історію і традиції. Шотландський віскі виробляється з ячменю, води і дріжджів, а також піддається процесу дистиляції і дозрівання в дубових бочках. Шотландський віскі має багато сортів, які відрізняються за смаком, ароматом і кольором. Цей напій є символом Шотландії і її культури, а також частиною світової спадщини.

День опери

Це свято відзначається на честь видатного виду мистецтва, який поєднує музику, спів, драму і хореографію. Опера виникла у Італії у кінці XVI століття і поширилася по всьому світу. Опера є високим досягненням людської творчості, яке вражає своєю красою, емоційністю і глибиною. Опера має багато жанрів, стилів і напрямків, а також багато видатних композиторів, співаків і режисерів.

День пропозиції руки та серця

Це свято, яке відзначається в усьому світі, присвячене найромантичнішому моменту в житті закоханих – пропозиції одруження. Це день, коли можна зробити своєму коханому або коханій особливу пропозицію, яка стане початком нового етапу їхніх стосунків. Сьогодні день, коли можна підготувати оригінальний сценарій, вибрати красиве кільце, зробити романтичний сюрприз або просто сказати: «Так».

День нірвани

Це день, коли буддисти Махаяни відзначають Парінірвану – повне визволення від страждань і перероджень, яке досяг Будда Шак’ямуні перед своєю смертю. Парінірвана – це стан абсолютного спокою, мудрості і блаженства, який може досягти кожна жива істота. День нірвани – це день, коли можна згадати про життя і вчення Будди, про його милосердя і співчуття, про його приклад і настанови.

Іменини 8 лютого

8 лютого іменини святкують: Захар, Макар, Савва, Степан, Федір.

Хто з відомих людей народився 8 лютого

Цього дня народилися:

1591 – Гверчіно, італійський художник доби бароко;

1700 – Даніель Бернуллі, швейцарський математик, відткривач однойменного рівняння стаціонарного руху ідеальної рідини;

1709 – Джузеппе Тореллі, італійський композитор, скрипаль, альтист і педагог;

1777 – Бернар Куртуа, французський хімик, відкривший елемент йод;

1822 – Опанас Маркевич, український фольклорист-етнограф та громадський діяч;

1828 – Жюль Верн, французський письменник;

1834 – Дмитро Менделєєв, російський хімік, творець переодичної системи елементів;

1850 – Іван Похитонов, український живописець та графік;

1904 – Ігор Белза, український і російський історик культури, музикознавець, композитор, педагог;

1906 – Честер Карлсон, американський фізик, винахідник процесу ксерокопіювання;

1930 – Діана Петриненко, народна артистка України, співачка (лірико-колоратурне сопрано);

1956 – Катерина Амосова, науковець у галузі кардіології, ректор НМУ імені О.О. Богомольця. Дочка академіка НАН і АМН України Миколи Амосова;

1960 – Роман Сущенко, український журналіст, кореспондент національного державного агентства Укрінформ, політв’язень;

1970 рік – офіцер МВС України, учасник війни на Донбасі, народний депутат України 8-го скликання Юрій Береза;

1971 – Володимир Балух, український громадський активіст, фермер, політв’язень.

Пам’ятні дати 8 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 лютого: