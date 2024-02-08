День Пропозиції руки та серця, Шотландского віскі, Опери та Нирвани: які ще свята відзначають 8 лютого

8 лютого – це день, коли можна відсвяткувати різноманітні події, які мають значення для різних людей. Серед них і Міжнародній день шотландского віскі, і Опери, і, навіть, День Нірвани.
Міжнародний день шотландського віскі
Це свято присвячене одному з найпопулярніших напоїв у світі, який має багату історію і традиції. Шотландський віскі виробляється з ячменю, води і дріжджів, а також піддається процесу дистиляції і дозрівання в дубових бочках. Шотландський віскі має багато сортів, які відрізняються за смаком, ароматом і кольором. Цей напій є символом Шотландії і її культури, а також частиною світової спадщини.
День опери
Це свято відзначається на честь видатного виду мистецтва, який поєднує музику, спів, драму і хореографію. Опера виникла у Італії у кінці XVI століття і поширилася по всьому світу. Опера є високим досягненням людської творчості, яке вражає своєю красою, емоційністю і глибиною. Опера має багато жанрів, стилів і напрямків, а також багато видатних композиторів, співаків і режисерів.
День пропозиції руки та серця
Це свято, яке відзначається в усьому світі, присвячене найромантичнішому моменту в житті закоханих – пропозиції одруження. Це день, коли можна зробити своєму коханому або коханій особливу пропозицію, яка стане початком нового етапу їхніх стосунків. Сьогодні день, коли можна підготувати оригінальний сценарій, вибрати красиве кільце, зробити романтичний сюрприз або просто сказати: «Так».
День нірвани
Це день, коли буддисти Махаяни відзначають Парінірвану – повне визволення від страждань і перероджень, яке досяг Будда Шак’ямуні перед своєю смертю. Парінірвана – це стан абсолютного спокою, мудрості і блаженства, який може досягти кожна жива істота. День нірвани – це день, коли можна згадати про життя і вчення Будди, про його милосердя і співчуття, про його приклад і настанови.
Іменини 8 лютого
8 лютого іменини святкують: Захар, Макар, Савва, Степан, Федір.
Хто з відомих людей народився 8 лютого
Цього дня народилися:
- 1591 – Гверчіно, італійський художник доби бароко;
- 1700 – Даніель Бернуллі, швейцарський математик, відткривач однойменного рівняння стаціонарного руху ідеальної рідини;
- 1709 – Джузеппе Тореллі, італійський композитор, скрипаль, альтист і педагог;
- 1777 – Бернар Куртуа, французський хімик, відкривший елемент йод;
- 1822 – Опанас Маркевич, український фольклорист-етнограф та громадський діяч;
- 1828 – Жюль Верн, французський письменник;
- 1834 – Дмитро Менделєєв, російський хімік, творець переодичної системи елементів;
- 1850 – Іван Похитонов, український живописець та графік;
- 1904 – Ігор Белза, український і російський історик культури, музикознавець, композитор, педагог;
- 1906 – Честер Карлсон, американський фізик, винахідник процесу ксерокопіювання;
- 1930 – Діана Петриненко, народна артистка України, співачка (лірико-колоратурне сопрано);
- 1956 – Катерина Амосова, науковець у галузі кардіології, ректор НМУ імені О.О. Богомольця. Дочка академіка НАН і АМН України Миколи Амосова;
- 1960 – Роман Сущенко, український журналіст, кореспондент національного державного агентства Укрінформ, політв’язень;
- 1970 рік – офіцер МВС України, учасник війни на Донбасі, народний депутат України 8-го скликання Юрій Береза;
- 1971 – Володимир Балух, український громадський активіст, фермер, політв’язень.
Пам’ятні дати 8 лютого
Календар важливих подій в Україні та світі за 8 лютого:
- 1106 рік – великий князь Київський Володимир Мономах складає «Повчання» – перший дидактично-художній твір Київської Русі;
- 1347 рік – угодою ворожих сторін закінчується громадянська війна у Візантії;
- 1575 рік – Вільгельм Оранський засновує Лейденський університет;
- 1587 рік – після 19 років ув’язнення у замку Фотерінгей за звинуваченням у змові проти королеви Англії Єлизавети I страчують колишню шотландську королеву і претендентку на англійський престол Марію Стюарт;
- 1600 рік – суд інквізиції виносить смертний вирок Джордано Бруно;
- 1627 рік – перше письмово зафіксоване застосування у гірництві вибухової технології;
- 1861 рік – сім рабовласницьких південних штатів утворюють Конфедеративні Штати Америки;
- 1865 рік – Грегор Мендель представляє відкриті ним закони товариству природознавців у Брно;
- 1879 рік – шотландсько-канадський інженер Сендфорд Флемінг пропонує увести часові пояси, нульовий меридіан та 24-годинний всесвітній формат часу;
- 1885 рік – опубліковане перше оповідання Бернарда Шоу;
- 1887 рік – Конгрес США затверджує акт Дауеса;
- 1914 рік – у Монреалі створюють українське видавництво «Новий Світ»;
- 1915 рік – у Лос-Анджелесі відбувається прем’єра фільму Девіда Ґріффіта «Народження нації», включеного згодом до списку 100 найкращих фільмів усіх часів і народів;
- 1916 рік – у Цюриху (Швейцарія) група поетів оголошує про появу нової мистецької течії – дадаїзму;
- 1963 рік – в Іраку в результаті військового перевороту приходить до влади партія Баас;
- 1964 рік – Beatles прибувають в аеропорт «Кеннеді» й Америку охоплює хвиля бітломанії;
- 1965 рік – у Британії забороняють рекламу сигарет на телебаченні;
- 1969 рік – відбувається перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747 (зараз найбільший – Аеробус A380);
- 1971 рік – засновують одну з трьох основних фондових бірж США – NASDAQ;
- 1972 рік – у лондонському Альберт-холі скасовують концерт Френка Заппи та Mothers of Invention, бо деякі їхні пісні були визнають непристойними;
- 1981 рік – у тисняві на стадіоні «Георгіос Караїскакіс» у Піреї (Греція) гине 21 людина;
- 1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з Ватиканом і Азербайджаном;
- 1994 рік – Україна приєднується до програми НАТО «Партнерство заради миру».