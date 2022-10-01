Саломея Крушельницкая 3 месяца пела в Одесской Опере

Со дня рождения выдающейся украинской оперной певицы Саломеи Крушельницкой исполнилось 150 лет. В 1896 году 24-летняя Крушельницкая приехала в Одессу, где в течение трех с половиной месяцев выступала в Одесском Оперном театре.

В консерватории Крушельницкой неправильно поставили голос

Родилась Саломея Крушельницкая в Галиции, в семье греко-католического священника. С детства она не представляла свою жизнь без музыки. Отец понимал, что у его дочери редкий талант, и, одолжив деньги, отправил ее во Львовскую консерваторию. Там Саломея вставала вместе с солнцем, обливалась ледяной водой и занималась до позднего вечера. Известная итальянская певица Джемма Беллинчони, услышав Крушельницкую во Львове, посоветовала ей продолжить образование в Италии. Однако там выяснилось, что на родине Крушельницкой неправильно поставили голос, определив его как меццо-сопрано, в то время как она обладала лирико-драматическим сопрано. Пришлось переучиваться, а это был каторжный труд.

Немного позже Крушельницкую, уже известную певицу, пригласили одесситы. Здесь она в качестве примадонны несколько месяцев пела на сцене Одесского оперного театра в составе итальянской труппы и приняла участие в 35 спектаклях.

Одесское гостеприимство и театральные роли

В ноябре 1896 года на весь зимний сезон Крушельницкая приехала в Одессу. Сопровождала ее родная сестра Елена Охримович – бабушка украинского композитора Мирослава Скорика.

В Одессу Крушельницкая с сестрой приехали уже под вечер. На вокзале их встречала группа дирекции Одесского оперного театра. Певицу на извозчике отвезли в гостиницу. Но через несколько дней к Крушельницкой пришла одесская супружеская пара и предложила переселиться в их квартиру. Там были все условия для репетиций – близко к оперному театру, большие комнаты, дорогое фортепиано. При этом супруги не забыли о фирменном одесском гешефте – оказалось, их дочь занимается музыкой, и они, вероятно, рассчитывали на помощь певицы.

Вскоре начались репетиции в театре. В опере «Фауст» Крушельницкая пела Маргариту, и в первых актах, по воспоминаниям сестры, испытывала некоторые трудности с вхождением в образ. Зато в третьем акте, где требовался не только певческий, но и драматический талант, ее исполнение было выше всяких похвал.

В опере «Дочь кардинала» Саломея Крушельницкая пела партию Рахили, и одесские евреи не могли поверить, что по национальности Крушельницкая украинка, настолько ярким был этот образ в ее исполнении. «Одесский листок» даже сравнил выступления певицы в ролях Маргариты и Рахили и отдал пальму первенства Рахили.

Крушельницкая фотографировалась в одесских ателье

Одесситы наперебой приглашали Крушельницкую в гости. Однажды кто-то из них принес «Кобзарь» и спросил певицу, знакома ли она с этой книгой. И Крушельницкая, чуть улыбнувшись, вместо ответа стала наизусть читать поэму «Кавказ». Она делала это так вдохновенно, что кто-то из гостей даже предложил написать оперу на эту тему. На память о пребывании в Одессе Крушельницкая сделала несколько фотографий в фотоателье Василия Чеховского, которое находилось на Дерибасовской.

В Одессе Крушельницкая выступала не только на оперной сцене, она принимала участие в благотворительных концертах, где пела в основном украинские песни. Эти концерты имели у одесситов не меньший успех, чем оперы. Один из таких концертов проходил в Городской аудитории для народных чтений, построенной незадолго до этого. Сейчас там находится кинотеатр «Родина». Сопровождал выступления певицы знаменитый скрипач Иосиф Ахрон.

Одесские издания наперебой расхваливали выступления Крушельницкой. Например, журнал «Театр» писал: «В драматическом исполнении своих партий артистка проявляет возвышенность игры». Львовские издания также пристально наблюдали за успехами Саломеи в Одессе.

3 марта 1897 года состоялось последнее выступление певицы в нашем городе – ее бенефис в роли Дездемоны. Овациям не было конца, а на прощание одесситы преподнесли примадонне серебряную корону с надписью «Талантливой артистке», серебряный столовый сервиз и альбом с посвящением «Идеальной Дездемоне». Сцена буквально утопала в цветах. А корреспондент львовского журнала «Зоря» написал о проводах Крушельницкой: «На прощанє провели нашу землячку на дворець (вокзал) желізниці і наші земляки українці і росияне, поляки та ін.»

Ирина Сорокина

Источники: photo-lviv.in.ua, viknaodessa.od.ua, ukrinform.ru