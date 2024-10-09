День почты и риелтора: праздники и события 9 октября

Праздники 9 октября

Всемирный день почты

Этот международный праздник был основан в 1969 году на Конгрессе Всемирного почтового союза (ВВС) в Токио. Целью этого дня является повышение осведомленности о важности почтовых услуг в повседневной жизни людей и бизнеса, а также содействие развитию почтового обслуживания в мире.

Этот день празднуют в память о создании Всемирного почтового союза 9 октября 1874 года в Берне, Швейцария. На сегодняшний день ВВС объединяет 192 страны, включая Украину.

День риелтора в Украине

Этот неофициальный профессиональный праздник был основан в 1999 году на Первом Всеукраинском съезде риелторов. Впервые его отпраздновали в 2000 году.

Риелторы играют важную роль в сфере недвижимости, помогая людям покупать, продавать и арендовать жилье и коммерческие помещения. Они выступают посредниками в сделках, обеспечивая юридическую чистоту и выгодные условия для своих клиентов.

Международный день волчка

Этот день посвящен одной из древнейших игрушек человечества – волчку, который известен в разных культурах и странах мира на протяжении тысячелетий. Идея празднования принадлежит Музею волчка и йо-йо в Берлингтоне, штат Висконсин, США.

В этот день проводятся соревнования по кручению игрушки, где участники демонстрируют свои умения и технику. Выигрывает тот, чей волчок вращается дольше всего. Также организуются мастер-классы по изготовлению волчка собственными руками, что позволяет узнать больше о физических принципах его движения, в музеях и учебных заведениях организуются выставки старинных и современных волчков, представляющих разнообразные культуры мира. Волчок является не только игрушкой, но и инструментом для научных исследований, демонстрируя принципы вращения и стабильности.

Всемирный день финансового планирования

Этот праздник был начат для повышения осведомленности о важности финансового планирования и управления личными финансами. Основная цель этого дня – помочь людям понять, как правильно планировать свои финансы, чтобы добиться финансовой стабильности и благосостояния. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как семинары, вебинары, консультации с финансовыми экспертами, которые помогают людям научиться эффективно управлять своими деньгами.

Памятные даты 9 октября

1596 год – церковный собор в Бресте утверждает Берестейскую унию, чем основывает Украинскую греко-католическую церковь;

1621 год – в Хотине после войны подписывают мирный договор между Речью Посполитой и Османской империей, за которым Речь Посполита закрепляет свою победу над Турцией и на полвека уберегает Европу от османских нападений;

1655 год – победа гетмана Богдана Хмельницкого над войском Речи Посполитой в битве под Городком у Львова;

1779 год – первые бунты против ввода оборудования для прядения хлопка, начинаются в Манчестере;

1789 год – в Королевстве Франция запрещают пытки;

1780 год – в Королевстве Пруссия отменяют личную зависимость крестьян от помещиков;

1874 год – создание Всемирного почтового союза;

1918 год – избрание Фридриха Карла Гессенского королем Финляндии;

1920 год – польские части под командованием генерала Л. Желиговского занимают Вильнюс;

1928 год – во Львове основывают греко-католическую Богословскую академию;

1963 год – в воздух впервые поднимается вертолет Ми-8.

Кто родился 9 октября