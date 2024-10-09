День почты и риелтора: праздники и события 9 октября

В этот день, 9 октября, в Украине и мире празднуют Всемирный день почты. Кроме того, сегодня профессиональный праздник у украинских риелторов. А еще это 959-й день войны в Украине. До Нового года осталось 83 дня.
Праздники 9 октября
Всемирный день почты
Этот международный праздник был основан в 1969 году на Конгрессе Всемирного почтового союза (ВВС) в Токио. Целью этого дня является повышение осведомленности о важности почтовых услуг в повседневной жизни людей и бизнеса, а также содействие развитию почтового обслуживания в мире.
Этот день празднуют в память о создании Всемирного почтового союза 9 октября 1874 года в Берне, Швейцария. На сегодняшний день ВВС объединяет 192 страны, включая Украину.
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День риелтора в Украине
Этот неофициальный профессиональный праздник был основан в 1999 году на Первом Всеукраинском съезде риелторов. Впервые его отпраздновали в 2000 году.
Риелторы играют важную роль в сфере недвижимости, помогая людям покупать, продавать и арендовать жилье и коммерческие помещения. Они выступают посредниками в сделках, обеспечивая юридическую чистоту и выгодные условия для своих клиентов.
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Международный день волчка
Этот день посвящен одной из древнейших игрушек человечества – волчку, который известен в разных культурах и странах мира на протяжении тысячелетий. Идея празднования принадлежит Музею волчка и йо-йо в Берлингтоне, штат Висконсин, США.
В этот день проводятся соревнования по кручению игрушки, где участники демонстрируют свои умения и технику. Выигрывает тот, чей волчок вращается дольше всего. Также организуются мастер-классы по изготовлению волчка собственными руками, что позволяет узнать больше о физических принципах его движения, в музеях и учебных заведениях организуются выставки старинных и современных волчков, представляющих разнообразные культуры мира. Волчок является не только игрушкой, но и инструментом для научных исследований, демонстрируя принципы вращения и стабильности.
Всемирный день финансового планирования
Этот праздник был начат для повышения осведомленности о важности финансового планирования и управления личными финансами. Основная цель этого дня – помочь людям понять, как правильно планировать свои финансы, чтобы добиться финансовой стабильности и благосостояния. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как семинары, вебинары, консультации с финансовыми экспертами, которые помогают людям научиться эффективно управлять своими деньгами.
Памятные даты 9 октября
- 1596 год – церковный собор в Бресте утверждает Берестейскую унию, чем основывает Украинскую греко-католическую церковь;
- 1621 год – в Хотине после войны подписывают мирный договор между Речью Посполитой и Османской империей, за которым Речь Посполита закрепляет свою победу над Турцией и на полвека уберегает Европу от османских нападений;
- 1655 год – победа гетмана Богдана Хмельницкого над войском Речи Посполитой в битве под Городком у Львова;
- 1779 год – первые бунты против ввода оборудования для прядения хлопка, начинаются в Манчестере;
- 1789 год – в Королевстве Франция запрещают пытки;
- 1780 год – в Королевстве Пруссия отменяют личную зависимость крестьян от помещиков;
- 1874 год – создание Всемирного почтового союза;
- 1918 год – избрание Фридриха Карла Гессенского королем Финляндии;
- 1920 год – польские части под командованием генерала Л. Желиговского занимают Вильнюс;
- 1928 год – во Львове основывают греко-католическую Богословскую академию;
- 1963 год – в воздух впервые поднимается вертолет Ми-8.
Кто родился 9 октября
- 1940 год – известный британский музыкант, участник культовой группы The Beatles Джон Леннон;
- 1959 год – государственный деятель рф, активный критик политического режима путина (и жертва этого режима) Борис Немцов;
- 1963 год – украинский прозаик и поэт Павел Вольвач;
- 1970 год – украинская поэтесса Антонина Филонич;
- 1975 год – украинский актер Андрей Водичев.