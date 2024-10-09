Новости Одессы и Одесской области

День почты и риелтора: праздники и события 9 октября

День почты и риелтора: праздники и события 9 октября

В этот день, 9 октября, в Украине и мире празднуют Всемирный день почты. Кроме того, сегодня профессиональный праздник у украинских риелторов. А еще это 959-й день войны в Украине. До Нового года осталось 83 дня.

Праздники 9 октября

Всемирный день почты

Посылка

Этот международный праздник был основан в 1969 году на Конгрессе Всемирного почтового союза (ВВС) в Токио. Целью этого дня является повышение осведомленности о важности почтовых услуг в повседневной жизни людей и бизнеса, а также содействие развитию почтового обслуживания в мире.

Этот день празднуют в память о создании Всемирного почтового союза 9 октября 1874 года в Берне, Швейцария. На сегодняшний день ВВС объединяет 192 страны, включая Украину.

Читайте также: Одесский Главпочтамт – все?

День риелтора в Украине

Этот неофициальный профессиональный праздник был основан в 1999 году на Первом Всеукраинском съезде риелторов. Впервые его отпраздновали в 2000 году.

Риелторы играют важную роль в сфере недвижимости, помогая людям покупать, продавать и арендовать жилье и коммерческие помещения. Они выступают посредниками в сделках, обеспечивая юридическую чистоту и выгодные условия для своих клиентов.

Вы также можете узнать: «Черные» риэлторы: какие схемы используют, чтобы завладеть квартирой

Международный день волчка

День волчка

Этот день посвящен одной из древнейших игрушек человечества – волчку, который известен в разных культурах и странах мира на протяжении тысячелетий. Идея празднования принадлежит Музею волчка и йо-йо в Берлингтоне, штат Висконсин, США.

В этот день проводятся соревнования по кручению игрушки, где участники демонстрируют свои умения и технику. Выигрывает тот, чей волчок вращается дольше всего. Также организуются мастер-классы по изготовлению волчка собственными руками, что позволяет узнать больше о физических принципах его движения, в музеях и учебных заведениях организуются выставки старинных и современных волчков, представляющих разнообразные культуры мира. Волчок является не только игрушкой, но и инструментом для научных исследований, демонстрируя принципы вращения и стабильности.

Всемирный день финансового планирования

Этот праздник был начат для повышения осведомленности о важности финансового планирования и управления личными финансами. Основная цель этого дня – помочь людям понять, как правильно планировать свои финансы, чтобы добиться финансовой стабильности и благосостояния. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как семинары, вебинары, консультации с финансовыми экспертами, которые помогают людям научиться эффективно управлять своими деньгами.

Памятные даты 9 октября

  • 1596 год – церковный собор в Бресте утверждает Берестейскую унию, чем основывает Украинскую греко-католическую церковь;
  • 1621 год – в Хотине после войны подписывают мирный договор между Речью Посполитой и Османской империей, за которым Речь Посполита закрепляет свою победу над Турцией и на полвека уберегает Европу от османских нападений;
  • 1655 год – победа гетмана Богдана Хмельницкого над войском Речи Посполитой в битве под Городком у Львова;
  • 1779 год – первые бунты против ввода оборудования для прядения хлопка, начинаются в Манчестере;
  • 1789 год – в Королевстве Франция запрещают пытки;
  • 1780 год – в Королевстве Пруссия отменяют личную зависимость крестьян от помещиков;
  • 1874 год – создание Всемирного почтового союза;
  • 1918 год – избрание Фридриха Карла Гессенского королем Финляндии;
  • 1920 год – польские части под командованием генерала Л. Желиговского занимают Вильнюс;
  • 1928 год – во Львове основывают греко-католическую Богословскую академию;
  • 1963 год – в воздух впервые поднимается вертолет Ми-8.

Кто родился 9 октября

  • 1940 год – известный британский музыкант, участник культовой группы The Beatles Джон Леннон;
  • 1959 год – государственный деятель рф, активный критик политического режима путина (и жертва этого режима) Борис Немцов;
  • 1963 год – украинский прозаик и поэт Павел Вольвач;
  • 1970 год – украинская поэтесса Антонина Филонич;
  • 1975 год – украинский актер Андрей Водичев.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua