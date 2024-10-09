День пошти та рієлтора: свята та події 9 жовтня

Свята 9 жовтня

Всесвітній день пошти

Це міжнародне свято було засноване у 1969 році на Конгресі Всесвітньої поштової спілки (ВПС) у Токіо. Метою цього дня є підвищення поінформованості щодо важливості поштових послуг у повсякденному житті людей та бізнесу, а також сприяння розвитку поштового обслуговування у світі.

Цей день святкують на згадку про створення Всесвітньої поштової спілки 9 жовтня 1874 року у Берні, Швейцарія. На сьогоднішній день ВВС поєднує 192 країни, включаючи Україну.

День рієлтора в Україні

Це неофіційне професійне свято було засноване у 1999 році на Першому Всеукраїнському з’їзді ріелторів. Вперше його відсвяткували 2000 року.

Ріелтори відіграють важливу роль у сфері нерухомості, допомагаючи людям купувати, продавати та орендувати житло та комерційні приміщення. Вони виступають посередниками в угодах, забезпечуючи юридичну чистоту та вигідні умови для своїх клієнтів.

Міжнародний день дзиги

Цей день присвячений одній з найдавніших іграшок людства – дзизі, яка відома в різних культурах і країнах світу протягом тисячоліть. Ідея святкування належить Музею дзиги та йо-йо в Берлінгтоні, штат Вісконсін, США.

Цього дня проводяться змагання з крутіння іграшки, де учасники демонструють свої вміння та техніку. Виграє той, чий дзига обертається найдовше. Також організовуються майстер-класи з виготовлення дзиги власними руками, що дозволяє дізнатися більше про фізичні принципи його руху, у музеях та навчальних закладах організуються виставки старовинних та сучасних дзиґів, що представляють різноманітні культури світу. Дзига є не тільки іграшкою, а й інструментом для наукових досліджень, демонструючи принципи обертання та стабільності.

Всесвітній день фінансового планування

Це свято було розпочато для підвищення обізнаності щодо важливості фінансового планування та управління особистими фінансами. Основна мета цього дня – допомогти людям зрозуміти, як правильно планувати свої фінанси, щоб досягти фінансової стабільності та добробуту. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як семінари, вебінари, консультації з фінансовими експертами, які допомагають людям навчитися ефективно керувати своїми грошима.

Пам’ятні дати 9 жовтня

1596 рік – церковний собор у Бресті затверджує Берестейську унію, чим засновує Українську греко-католицьку церкву;

1621 рік – у Хотині після війни підписують мирний договір між Річчю Посполитою та Османською імперією, за яким Річ Посполита закріплює свою перемогу над Туреччиною та на півстоліття уберігає Європу від османських нападів;

1655 рік – перемога гетьмана Богдана Хмельницького над військом Речі Посполитої у битві під Городком біля Львова;

1779 рік – перші бунти проти введення обладнання для прядіння бавовни, що починаються в Манчестері;

1789 рік – у Королівстві Франція забороняє тортури;

1780 рік – у Королівстві Пруссія скасовують особисту залежність селян від поміщиків;

1874 рік – створення Світової поштової спілки;

1918 рік – обрання Фрідріха Карла Гессенського королем Фінляндії;

1920 рік – польські частини під командуванням генерала Л. Желіговського займають Вільнюс;

1928 рік – у Львові засновують греко-католицьку Богословську академію;

1963 рік – у повітря вперше піднімається вертоліт Мі-8.

Хто народився 9 жовтня