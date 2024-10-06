Одесский Главпочтамт – все?

Как говорит мне (да и другим) охранник: «Все написано: хода нет. Все закрыто, идите на Садовую, 2».

Охранник еще много чего говорит, но важной информации почти нет. Потому что сам не знает, «что произошло». А главный зал мы увидели и сфотографировали через стекло. Он закрыт.

Пустые рабочие места… Тишина-а-а-а…

О том, что на Главпочтамте (Одесская дирекция Акционерного общества «Укрпочта») наступает та самая «тишина», «Одесская жизнь» рассказывала еще в августе.

Теперь – все. Тишина полная. Главпочтамт на Садовой улице закрыл свои двери для посетителей. Вот только в левом крыле работает недавно открытый Музей геноцида «Территория памяти».

Охранник только руками разводит в ответ на многочисленные вопросы посетителей: сам, мол, ничего не знаю. Читайте объявления. Что в объявлениях? О Главпочтамте и его дальнейшей судьбе – ни слова, конечно. Ну разве что есть информация: посетителей теперь будут принимать в новом отделении на Садовой, 2 и на Софиевской, 11.

– Ну если так, то здание будут продавать, – делает вывод мужчина с палочкой и тяжело вздыхает.

Выхожу на улицу. По дороге всматриваюсь в одно из окон: там написано: «Аренда». Ну еще можно увидеть мешки со стройматериалами.

На Садовой, 2 – свои «проблемы». Да, это новое небольшое почтовое отделение (кажется, здесь еще недавно была аптека). Так вот, люди заходят и спрашивают (пожалуй, все они только что побывали на Главпочтамте, которого уже нет):

– Так что, Главпочтамт теперь здесь?!

Работники почтового отделения сейчас слышат этот вопрос целыми днями. Конечно, это раздражает:

– Здесь вам никакой не Главпочтамт! Здесь новое почтовое отделение. Все услуги – для вас. Хотите – подписку сделаем или отправим корреспонденцию, или посылки!..

Что-то еще услышала и о том, что искать здесь Одесскую дирекцию Акционерного общества «Укрпочта» не нужно…

Так что не и не ищите. Могу только повторить слова охранника: «Читайте объявления». Которые, кстати, мы зафиксировали, как и все остальное, что касается нашего (уже бывшего?) Главпочтамта…

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