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День памяти и примирения: в Одессе объявят общегородскую минуту молчания

День памяти и примирения: в Одессе объявят общегородскую минуту молчания

8 мая в Одессе отметят День памяти и примирения. 

В 10:00 будет общегородская минута молчания в память о защитниках Украины всех времен.
Также на 10-00 запланировано возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу (парк им. Т.Г. Шевченко), проведение совместного межконфессионального поминального молебна.

Об этом сообщили в мэрии Одессы.

Кроме того, на административных зданиях, зданиях предприятий и учреждений будет приспущен Государственный Флаг Украины.

Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне посвящены памяти жертв этой войны по определению резолюции 59/26 Генеральной Ассамблеи ООН. В мире отмечаются ежегодно 8 мая и 9 мая, начиная с 2005 года.

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