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Новости Одессы и Одесской области

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: в Україні не проводитимуть масові заходи

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: в Україні не проводитимуть масові заходи

У зв’язку з карантином Україна цьогоріч утримається від проведення масових заходів з відзначення 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Таке рішення прийняте на засіданні Уряду, повідомляє Урядовий портал.

Сьогодні головне – збереження життя і здоров’я українців. Тому, щоб не наражати на небезпеку громадян, цього року Україна утримається від проведення масових заході з вшанування Дня пам’яті та примирення та 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Мінветеранів звертається до ветеранських організацій з проханням утриматися від організації та проведення масових заходів, не ставити під загрозу здоров’я ветеранів Другої світової війни, які через свій вік, знаходяться в особливій групі ризику, а привітати їх телефоном або листівкою.

Мінветеранів нагадує про важливість дотримання протиепідемічних заходів, пов’язаних із запобіганням поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Також на засіданні Уряду дано доручення головам обласних державних адміністрацій особисто, або на рівні заступників, привітати ветеранів Другої світової війни, які проживають в їх регіонах.

Фото: Володимирець.City

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