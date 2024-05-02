День паролей и тунца: праздники и события 2 мая

Праздники 2 мая

Всемирный день паролей

Этот праздник проводится ежегодно в первый четверг мая. Идея его празднования принадлежит экспертам компании Intel и была поддержана IT-отраслью. Этот День был создан для того, чтобы напомнить пользователям о важности создания надежных паролей, защищающих личную информацию в Сети. Впервые праздник отпраздновали в 2013 году. В этот день пользователей призывают обновить все свои старые пароли.

Международный день Гарри Поттера

Праздник, по мнению поттероманов, был создан бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном в 2012 году, хотя доказательств этого факта нет. По сюжету книг именно 2 мая 1998 года состоялось финальное сражение за волшебный мир с поклонниками Волан-де-Морта.

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Международный день осведомленности о цинге

Этот день посвящен болезни под названием цинга, которая еще несколько веков назад была очень распространенным явлением среди моряков, долгое время питавшихся без фруктов и овощей. Из-за цингы возникает недостаточность витамина С, содержащегося в большом количестве именно в свежих овощах и фруктах. Как следствие возникает кровоточивость десен, нарушается синтез коллагена и т.д.

Всемирный день тунца

А еще 2 мая Всемирный день тунца. В основном дата носит экологическую направленность, ведь она привлекает людей к необходимости защиты рыбных ресурсов во всем мире. Событие было создано по инициативе Генассамблеи ООН в декабре 2016 года.

У кого 2 мая именины

Именины сегодня отмечают: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Зоя, Михаил, Роман.

Талисманом человека, рожденного 2 мая, является цитрин. Издавна этот камень считался оберегом от всего зла. Цитрин является символом успеха и богатства, а еще было мнение, что он спасает от кошмаров.

Памятные даты и события 2 мая

1312 год – Папа Римский Климент V передает имущество тамплиеров Ордену госпитальеров;

1611 год – публикуют первую официально санкционированную англоязычную версию Библии – «Библию короля Иакова»;

1668 год – Первый Аахенский мир, заключающий между Францией и Испанией;

1817 год – в Одессе основывают Ришельевский лицей;

1848 год – во Львове создают первую украинскую политическую организацию – Главную Русскую Раду;

1892 год – в Киеве запускают электрический трамвай;

1945 год – командующий обороны Берлина Гельмут Вейдлинг подписывает приказ о капитуляции;

1980 год – с визита в столицу Заира Киншаса начинается первая в истории Ватикана поездка папы римского (Иоанна Павла II) в Африку;

1982 год – во время Фолклендской войны британская атомная субмарина потопила аргентинский крейсер «Генерал Бельграно»;

1986 год – победив «Атлетико (Мадрид)» 3:0 и «Динамо (Киев)» получает Кубок Кубков 1985/86;

2011 год – по утверждению администрации США, этой ночью в ходе тайной операции американского спецназа, проведенной в городе Абботтабад (Пакистан), убивают Осама бен Ладена;

2014 год – в результате нападения пророссийских активистов на проукраинский марш в Одессе и пожара в одесском Доме профсоюзов погибает 48 человек.

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В этот день родились: