День паролей и тунца: праздники и события 2 мая

Сегодня 2 мая 2024 года – грустная дата для одесситов… Тем не менее сегодняшний день примечателен не только скорбными, но и необычными праздниками. Рассказываем о некоторых из них.
Праздники 2 мая
Всемирный день паролей
Этот праздник проводится ежегодно в первый четверг мая. Идея его празднования принадлежит экспертам компании Intel и была поддержана IT-отраслью. Этот День был создан для того, чтобы напомнить пользователям о важности создания надежных паролей, защищающих личную информацию в Сети. Впервые праздник отпраздновали в 2013 году. В этот день пользователей призывают обновить все свои старые пароли.
Международный день Гарри Поттера
Праздник, по мнению поттероманов, был создан бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном в 2012 году, хотя доказательств этого факта нет. По сюжету книг именно 2 мая 1998 года состоялось финальное сражение за волшебный мир с поклонниками Волан-де-Морта.
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Международный день осведомленности о цинге
Этот день посвящен болезни под названием цинга, которая еще несколько веков назад была очень распространенным явлением среди моряков, долгое время питавшихся без фруктов и овощей. Из-за цингы возникает недостаточность витамина С, содержащегося в большом количестве именно в свежих овощах и фруктах. Как следствие возникает кровоточивость десен, нарушается синтез коллагена и т.д.
Всемирный день тунца
А еще 2 мая Всемирный день тунца. В основном дата носит экологическую направленность, ведь она привлекает людей к необходимости защиты рыбных ресурсов во всем мире. Событие было создано по инициативе Генассамблеи ООН в декабре 2016 года.
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У кого 2 мая именины
Именины сегодня отмечают: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Зоя, Михаил, Роман.
Талисманом человека, рожденного 2 мая, является цитрин. Издавна этот камень считался оберегом от всего зла. Цитрин является символом успеха и богатства, а еще было мнение, что он спасает от кошмаров.
Памятные даты и события 2 мая
- 1312 год – Папа Римский Климент V передает имущество тамплиеров Ордену госпитальеров;
- 1611 год – публикуют первую официально санкционированную англоязычную версию Библии – «Библию короля Иакова»;
- 1668 год – Первый Аахенский мир, заключающий между Францией и Испанией;
- 1817 год – в Одессе основывают Ришельевский лицей;
- 1848 год – во Львове создают первую украинскую политическую организацию – Главную Русскую Раду;
- 1892 год – в Киеве запускают электрический трамвай;
- 1945 год – командующий обороны Берлина Гельмут Вейдлинг подписывает приказ о капитуляции;
- 1980 год – с визита в столицу Заира Киншаса начинается первая в истории Ватикана поездка папы римского (Иоанна Павла II) в Африку;
- 1982 год – во время Фолклендской войны британская атомная субмарина потопила аргентинский крейсер «Генерал Бельграно»;
- 1986 год – победив «Атлетико (Мадрид)» 3:0 и «Динамо (Киев)» получает Кубок Кубков 1985/86;
- 2011 год – по утверждению администрации США, этой ночью в ходе тайной операции американского спецназа, проведенной в городе Абботтабад (Пакистан), убивают Осама бен Ладена;
- 2014 год – в результате нападения пророссийских активистов на проукраинский марш в Одессе и пожара в одесском Доме профсоюзов погибает 48 человек.
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В этот день родились:
- 1933 – украинская художница в графическом стиле Галина Гаркавенко;
- 1988 – украинский общественный деятель и предприниматель Александр Тодорчук;
- 1993 – майор ВСУ, Герой Украины Андрей Кизило.