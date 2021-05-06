По Одессе в поисках удачи: как живут памятники и скульптуры города 18 апреля в мире отмечают Международный день памятников и выдающихся мест. В связи с этим хочется вспомнить и о родной Одессе, где, помимо монументальных памятников, к которым возлагают цветы и водят делегации, есть много «домашних». ПОДРОБНЕЕ

Одесские активисты устроили пикет против установки мемориала «куликовцам» (фото, видео) Сегодня, 6 апреля, одесские активисты, а также депутаты фракций «Европейской Солидарности» («ЕС») в городском, районном и областном советах вышли на митинг у у здания-«стекляшки» на улице Канатной, 83, где заседает Одесский районный совет. Они протестовали против установки мемориального знака в память о погибших в Доме Профсоюзов 2 мая 2014 года. ПОДРОБНЕЕ