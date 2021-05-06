Новости Одессы и Одесской области

Одесские школьники заступят на Почетную вахту у памятника Неизвестному матросу

Одесские школьники заступят на Почетную вахту у памятника Неизвестному матросу

В Одессе возобновляется несение Почетной вахты памяти у памятника Неизвестному матросу. 

На нее заступят школьники, сообщает сайт мэрии Одессы.

В связи с этим на Аллее Славы у памятника Неизвестному матросу в парке Т. Шевченко состоится торжественная линейка. Она начнется в 7 мая в 13:00 по случаю предстоящих Дня памяти и примирения и Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне (отмечают 8 – 9 мая).

Организуют мероприятие педагоги коммунального учреждения внешкольного образования «Одесский городской Центр военно-патриотического воспитания учащейся молодежи «Пост №1» (ул. Маразлиевская, 1).

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Иван Городнюк
Иван Городнюк ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить