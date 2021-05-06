В Одессе возобновляется несение Почетной вахты памяти у памятника Неизвестному матросу.
На нее заступят школьники, сообщает сайт мэрии Одессы.
В связи с этим на Аллее Славы у памятника Неизвестному матросу в парке Т. Шевченко состоится торжественная линейка. Она начнется в 7 мая в 13:00 по случаю предстоящих Дня памяти и примирения и Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне (отмечают 8 – 9 мая).
Организуют мероприятие педагоги коммунального учреждения внешкольного образования «Одесский городской Центр военно-патриотического воспитания учащейся молодежи «Пост №1» (ул. Маразлиевская, 1).