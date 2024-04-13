Новости Одессы и Одесской области

День Одесского Черного: когда и где состоится первый всеукраинский винный фестиваль

День Одесского Черного: когда и где состоится первый всеукраинский винный фестиваль

18 мая 2024 года в Одесской области, в ННЦ «Институт виноградарства и виноделия им. В.Е.Таирова», состоится Первый всеукраинский фестиваль «День Одесского Черного».

Об этом сообщает журнал kyivdiplomatic.

«Впервые в Украине День Одесского Черного будет отмечаться на родине данного сорта в ННЦ «Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова», где сорт был выведен более 50 лет назад! Это единственный локальный красный сорт винограда, который является послом украинского вина в мире! Сегодня в Украине с этим сортом винограда работают более 20 производителей»,

– пишет издание.

Цель данного мероприятия – подчеркнуть важную роль для виноделия Украины именно местных сортов винограда, а также акцентировать внимание на важности введения Национального дня Одесского Черного (5 мая), проведение сравнительной профессиональной и «народной» дегустации всех стилей вин и дистиллятов из сорта «Одесский Черный», практическое ознакомление гостей с представленными образцами и определение лучших вин по номинациям (Петнат розовый, розовое сухое, розовое десертное, красное сухое без выдержки, красное сухое с выдержкой, красное десертное, дистиллят без выдержки, дистиллят с выдержкой).

Статья по теме: Как в Одессе выбирали лучший «Одесский Черный»

Мероприятие начнется с научной конференции Института виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова, после чего последуют профессиональные и «народные» дегустации представленных образцов.

В жюри Дегустационного конкурса вошли ученые, лучшие сомелье Украины и их зарубежные коллеги, специалисты отрасли, а также представители СМИ.

Место проведения фестиваля: пгт Таирово, ул. 40-летия Победы, 27.

Читайте также: В Украине попали под запрет коньяк и шампанское – названы причины.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua