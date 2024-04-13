День Одесского Черного: когда и где состоится первый всеукраинский винный фестиваль

Об этом сообщает журнал kyivdiplomatic.

«Впервые в Украине День Одесского Черного будет отмечаться на родине данного сорта в ННЦ «Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова», где сорт был выведен более 50 лет назад! Это единственный локальный красный сорт винограда, который является послом украинского вина в мире! Сегодня в Украине с этим сортом винограда работают более 20 производителей»,

– пишет издание.

Цель данного мероприятия – подчеркнуть важную роль для виноделия Украины именно местных сортов винограда, а также акцентировать внимание на важности введения Национального дня Одесского Черного (5 мая), проведение сравнительной профессиональной и «народной» дегустации всех стилей вин и дистиллятов из сорта «Одесский Черный», практическое ознакомление гостей с представленными образцами и определение лучших вин по номинациям (Петнат розовый, розовое сухое, розовое десертное, красное сухое без выдержки, красное сухое с выдержкой, красное десертное, дистиллят без выдержки, дистиллят с выдержкой).

Мероприятие начнется с научной конференции Института виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова, после чего последуют профессиональные и «народные» дегустации представленных образцов.

В жюри Дегустационного конкурса вошли ученые, лучшие сомелье Украины и их зарубежные коллеги, специалисты отрасли, а также представители СМИ.

Место проведения фестиваля: пгт Таирово, ул. 40-летия Победы, 27.

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