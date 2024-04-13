День Одеського Чорного: коли та де відбудеться перший всеукраїнський винний фестиваль

Про це повідомляє журнал kyivdiplomatic.

«Вперше в Україні День Одеського Чорного відзначатиметься на батьківщині даного сорту в ННЦ «Інститут виноградарства та виноробства ім. В.Є. Таїрова», де сорт був виведений більше ніж 50 років тому! Це – єдиний локальний червоний сорт винограду, який є амбасадором українського вина у світі! Сьогодні в Україні із цим сортом винограду працюють понад 20 виробників»,

– пише видання.

Мета цього заходу – підкреслити важливу роль для виноробства України саме місцевих сортів винограду, а також акцентувати увагу на важливості запровадження Національного дня Одеського Чорного (5 травня), проведення порівняльної професійної та «народної» дегустації всіх стилів вин та дистилятів із сорту «Одеський Чорний» , практичне ознайомлення гостей з представленими зразками та визначення найкращих вин за номінаціями (Петнат рожевий, рожеве сухе, рожеве десертне, червоне сухе без витримки, червоне сухе з витримкою, червоне десертне, дистилят без витримки, дистилят з витримкою).

Захід розпочнеться з наукової конференції Інституту виноградарства та виноробства ім. В.Є. Таїрова, після чого будуть професійні та «народні» дегустації представлених зразків.

До журі Дегустаційного конкурсу увійшли вчені, найкращі сомельє України та їхні закордонні колеги, спеціалісти галузі, а також представники ЗМІ.

Місце проведення фестивалю: смт Таїрово, вул. 40-річчя Перемоги, 27

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