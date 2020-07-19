Новости Одессы и Одесской области

День независимости: праздник хотят отметить Шествием ветеранов

День независимости: праздник хотят отметить Шествием ветеранов

Об этом сообщил  Офис президента по итогам заседания Консультационного совета по делам ветеранов.

“Единогласным решением участники заседания поддержали инициативу ряда ветеранских общественных организаций о проведении ко Дню Независимости Украины Шествия ветеранов как неполитической и объединяющей акции, которая продемонстрирует силу и единство защитников нашей страны”, – сказано в сообщении.

Также в День памяти защитников Украины, 29 августа, планируется провести минуту молчания, а возле Михайловского Златоверхого собора в Киеве пройдет панихида в память о погибших защитниках. Подобные мероприятия пройдут и в других городах страны.

В прошлом году в Украине не было военного парада в честь Дня независимости. Его отменил президент Украины Владимир Зеленский.

Фото из открытых источников

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