До Дня Незалежності військовослужбовцям України виплатять грошові премії

З нагоди відзначення 28-ї річниці Незалежності України військовослужбовцям Збройних Сил України виплатять грошові премії.

Відповідний указ підписав сьогодні, 20 серпня, Міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє Урядовий Портал.

– Військовослужбовці, у тому числі й строкової служби, та курсанти отримають по 1 тисячі гривень, військовослужбовці, які у 2019 році залучалися до виконання завдань в складі підрозділів Об’єднаних сил, а також ті, які наразі захищають територіальну цілісність держави на Сході України – по 2 тисячі гривень, – повідомив Міністр оборони України Степан Полторак.

Фото: MILITARY NAVIGATOR