День на велосипеде на работу: что еще празднуют 11 июня

День на велосипеде на работу: что еще празднуют 11 июня

Что празднуют в Украине и мире 11 июня. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 11 июня

День святого Варфоломея

День святого Варфоломея чтит одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Варфоломей проповедовал Евангелие в разных странах, за что претерпел мученическую смерть. Этот день напоминает о его преданности вере и жертвенности во имя христианства. Верующие вспоминают о его подвиге и молятся за заступничество святого.

День Велосипедом на работу

День Велосипедом на работу поощряет людей отказаться от автомобилей в пользу экологического и здорового способа передвижения. Этот день способствует популяризации велосипедного транспорта, уменьшению пробок и улучшению качества воздуха. Участники получают удовольствие от активного образа жизни, а также способствуют сохранению окружающей среды.

Всемирный день борьбы с раком предстательной железы

Всемирный день борьбы с раком предстательной железы направлен на повышение осведомленности о заболевании и важность ранней диагностики. Этот день призывает мужчин к регулярным медицинским обследованиям, которые могут спасти жизнь. Организации проводят просветительские кампании и собирают средства на исследования, чтобы найти эффективные методы лечения.

День Жака-Ива Кусто

День Жака-Ива Кусто чествует выдающегося французского океанографа, исследователя и защитника природы. Кусто прославился своими открытиями в подводном мире и вкладом в сохранение морских экосистем. Его фильмы и книги вдохновили многих людей обратить внимание на проблемы океанов и необходимость их охраны. Этот день напоминает о важности научных исследований и сохранения природы.

Всемирный день памяти домашних животных

Всемирный день памяти домашних животных посвящен упоминанию о наших любимцах, которые уже ушли из жизни. В этот день люди делятся воспоминаниями о своих верных друзьях, вспоминают радостные моменты, проведенные вместе. Этот день подчеркивает важность домашних животных в нашей жизни и чтит их вклад в наше благополучие и счастье.

Шавуот

Шавуот является одним из трех основных еврейских праздников, отмечающих получение Торы на горе Синай. Этот праздник символизирует духовное обновление и обязательство следовать Божьим законам. Во время Шавуота верующие украшают свои дома зеленью, читают отрывки из Торы и потребляют молочные блюда. Праздник напоминает о важности духовного наследия и единства еврейского народа.

Именины 11 июня

11 июня именины празднуют: Варфоломей, Ефрем, Мария.

Кто из известных людей родился 11 июня

В этот день родились:

  • 1970 год: Анжелика Рудницкая, украинская телеведущая, журналистка, певица, художница (авторская техника вышитой живописи), общественный деятель, заслуженная артистка Украины.
  • 1985 год: Инна Цимбалюк, украинская фотомодель, телеведущая, киноактриса.
  • 2000 год: Александр Сирота, украинский футболист, игрок футбольного клуба Динамо (Киев) и национальной сборной Украины.

Памятные даты 11 июня

  • 1125 год: крестоносцы побеждают сельджуков в битве при Азазе;
  • 1488 год: шотландские повстанцы захватывают и убивают короля Шотландии Якова III;
  • 1496 год: Христофор Колумб завершает свою вторую экспедицию;
  • 1580 год: испанские конкистадоры основывают город Буэнос-Айрес;
  • 1742 год: Бенджамин Франклин изобретает кухонную плиту;
  • 1770 год: Джеймс Кук открывает Большой Барьерный риф у побережья Австралии;
  • 1776 год: Континентальный конгресс создает комитет для написания Декларации независимости США;
  • 1889 год: Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобретают складной стул;
  • 1930 год: американский зоолог Уильям Биб и инженер Отис Бертон на батисфере опускаются под воду на 400 метров;
  • 1943 год: Уругвай становится первой страной, признавшей французское правительство Шарля де Голля;
  • 1951 год: Португалия объявляет Мозамбик своей провинцией;
  • 1965 год: королева Елизавета II награждает музыкантов группы «Битлз» орденом Британской империи;
  • 1973 год: в Арабской республике Ливия объявляют национализацию американских нефтяных компаний;
  • 1992 год: в Киеве начинается первый конгресс молодых политиков Украины;
  • 2002 год: Пол Маккартни женится на Хизер Миллз.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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