День Велосипедом на роботу: що ще святкують 11 червня

Свята та події 11 червня

День святого Варфоломія

День святого Варфоломія вшановує одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Варфоломій проповідував Євангеліє в різних країнах, за що зазнав мученицької смерті. Цей день нагадує про його відданість вірі та жертовність в ім’я християнства. Віряни згадують про його подвиг та моляться за заступництво святого.

День Велосипедом на роботу

День Велосипедом на роботу заохочує людей відмовитися від автомобілів на користь екологічного та здорового способу пересування. Цей день сприяє популяризації велосипедного транспорту, зменшенню заторів та поліпшенню якості повітря. Учасники отримують задоволення від активного способу життя, а також сприяють збереженню довкілля.

Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози

Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози спрямований на підвищення обізнаності про захворювання та важливість ранньої діагностики. Цей день закликає чоловіків до регулярних медичних обстежень, що можуть врятувати життя. Організації проводять просвітницькі кампанії та збирають кошти на дослідження, аби знайти ефективні методи лікування.

День Жака-Іва Кусто

День Жака-Іва Кусто вшановує видатного французького океанографа, дослідника та захисника природи. Кусто прославився своїми відкриттями в підводному світі та внеском у збереження морських екосистем. Його фільми та книги надихнули багатьох людей звернути увагу на проблеми океанів та необхідність їх охорони. Цей день нагадує про важливість наукових досліджень та збереження природи.

Всесвітній день пам’яті домашніх тварин

Всесвітній день пам’яті домашніх тварин присвячений згадці про наших улюбленців, які вже пішли з життя. У цей день люди діляться спогадами про своїх вірних друзів, згадують радісні моменти, проведені разом. Цей день підкреслює важливість домашніх тварин у нашому житті та вшановує їхній внесок у наш добробут та щастя.

Шавуот

Шавуот є одним із трьох основних єврейських свят, що відзначають отримання Тори на горі Синай. Це свято символізує духовне оновлення та зобов’язання слідувати Божим законам. Під час Шавуота віряни прикрашають свої домівки зеленню, читають уривки з Тори та споживають молочні страви. Свято нагадує про важливість духовної спадщини та єдності єврейського народу.

Іменини 11 червня

11 червня іменини святкують: Варфоломій, Єфрем, Марія.

Хто з відомих людей народився 11 червня

У цей день народилися:

1970 рік: Анжеліка Рудницька, українська телеведуча, журналістка, співачка, художниця (авторська техніка вишиваного живопису), громадська діячка, заслужена артистка України.

1985 рік: Інна Цимбалюк, українська фотомодель, телеведуча, кіноакторка.

2000 рік: Олександр Сирота, український футболіст, гравець футбольного клубу Динамо (Київ) та національної збірної України.

Пам’ятні дати 11 червня