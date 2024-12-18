День мигранта, контрразведки и арабского языка: праздники и события 18 декабря

Сегодня, 18 декабря 2024 года, 1029-й день войны в Украине. До Нового года остается всего 14 дней. А еще сегодня День военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ). О праздниках этого дня и чем запомнился день в истории рассказывает «Одесская жизнь».
Праздники 18 декабря
День военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ)
Этот профессиональный праздник посвящен сотрудникам, занимающимся защитой национальной безопасности Украины в военной сфере. Дата установлена для чествования деятельности военных контрразведчиков, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и обеспечивающих безопасность украинских военных формирований. 18 декабря связано с началом систематической работы военных контрразведывательных органов в структуре Службы безопасности Украины. Именно в этот день официально определены место и роль военной контрразведки в общей системе защиты государственной безопасности.
Международный день мигранта
Этот праздник был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году, чтобы привлечь внимание к правам и свободам мигрантов, а также к вызовам, с которыми они сталкиваются. Дата была избрана в честь принятия Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 18 декабря 1990 года. Конвенция стала важным документом по защите мигрантов во всем мире.
Международный день арабского языка
Этот день установлен ЮНЕСКО в 2010 году в честь внесения арабского языка в число официальных и рабочих языков Организации Объединенных Наций в 1973 году. Именно 18 декабря 1973 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение добавить арабский язык в официальные языки организации. Это признание явилось важным шагом для подчеркивания культурного, исторического и научного значения арабского языка.
Памятные даты 18 декабря
- 1104 год – Никифор I начинает руководить Киевской Митрополией;
- 1890 год – в Лондоне открывают первую в мире подземную электрифицированную железную дорогу (метрополитен);
- 1917 год – в Киеве открывают Украинскую государственную академию искусств, первым ее ректором становится график Георгий Нарбут;
- 1941 год – американский Конгресс вводит цензурирование всей информации, входящей или выходящей за пределы страны;
- 1958 год – американцы проводят первый сеанс передачи голоса через спутник;
- 1972 год – президент США Ричард Никсон отдает приказ о бомбардировках Северного Вьетнама;
- 1991 год – независимость Украины признает Армения;
- 1998 год – впервые за 130 лет Палата представителей Конгресса США начинает слушание по импичменту президента Билла Клинтона, обвиненного во лжи под присягой об отношениях с Моникой Левински в ходе сексуального скандала;
- 2007 год – Юлия Тимошенко во второй раз становится премьер-министром Украины;
- 2008 год – спекуляции на валютном рынке Украины достигают верха: вслед за межбанком курс гривны в обменных пунктах опустился до отметки около 9,50-10,20 за доллар;
- 2016 год – Кабинет министров Украины принимает решение о национализации ПАО «Приватбанк».
Кто родился 18 декабря
- 1908 год – украинский писатель, племянник Леси Украинки Юрий Косач;
- 1931 год – украинская филологиня и литературоведение, активная участница движения шестидесятников Михайлина Коцюбинская;
- 1935 год – украинский химик-неорганик, ректор Киевского университета (1985–2008), академик НАН Украины, Герой Украины Виктор Скопенко;
- 1946 год – американский кинорежиссер и продюсер Стивен Спилберг;
- 1963 год – американский киноактер и продюсер Бред Питт
- 1980 год – американская поп-певица, обладательница пяти премий «Грэмми» Кристина Агилера.