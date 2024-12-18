День мигранта, контрразведки и арабского языка: праздники и события 18 декабря

Праздники 18 декабря

День военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ)

Этот профессиональный праздник посвящен сотрудникам, занимающимся защитой национальной безопасности Украины в военной сфере. Дата установлена для чествования деятельности военных контрразведчиков, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и обеспечивающих безопасность украинских военных формирований. 18 декабря связано с началом систематической работы военных контрразведывательных органов в структуре Службы безопасности Украины. Именно в этот день официально определены место и роль военной контрразведки в общей системе защиты государственной безопасности.

Международный день мигранта

Этот праздник был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году, чтобы привлечь внимание к правам и свободам мигрантов, а также к вызовам, с которыми они сталкиваются. Дата была избрана в честь принятия Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 18 декабря 1990 года. Конвенция стала важным документом по защите мигрантов во всем мире.

Международный день арабского языка

Этот день установлен ЮНЕСКО в 2010 году в честь внесения арабского языка в число официальных и рабочих языков Организации Объединенных Наций в 1973 году. Именно 18 декабря 1973 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение добавить арабский язык в официальные языки организации. Это признание явилось важным шагом для подчеркивания культурного, исторического и научного значения арабского языка.

Памятные даты 18 декабря

1104 год – Никифор I начинает руководить Киевской Митрополией;

1890 год – в Лондоне открывают первую в мире подземную электрифицированную железную дорогу (метрополитен);

1917 год – в Киеве открывают Украинскую государственную академию искусств, первым ее ректором становится график Георгий Нарбут;

1941 год – американский Конгресс вводит цензурирование всей информации, входящей или выходящей за пределы страны;

1958 год – американцы проводят первый сеанс передачи голоса через спутник;

1972 год – президент США Ричард Никсон отдает приказ о бомбардировках Северного Вьетнама;

1991 год – независимость Украины признает Армения;

1998 год – впервые за 130 лет Палата представителей Конгресса США начинает слушание по импичменту президента Билла Клинтона, обвиненного во лжи под присягой об отношениях с Моникой Левински в ходе сексуального скандала;

2007 год – Юлия Тимошенко во второй раз становится премьер-министром Украины;

2008 год – спекуляции на валютном рынке Украины достигают верха: вслед за межбанком курс гривны в обменных пунктах опустился до отметки около 9,50-10,20 за доллар;

2016 год – Кабинет министров Украины принимает решение о национализации ПАО «Приватбанк».

Кто родился 18 декабря