День мігранта, контррозвідки та арабської мови: свята та події 18 грудня

Свята 18 грудня

День військової контррозвідки Служби безпеки України (СБУ)

Це професійне свято присвячене співробітникам, які займаються захистом національної безпеки України у військовій сфері. Дата встановлена ​​для вшанування діяльності військових контррозвідників, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та забезпечують безпеку українських військових формувань. 18 грудня пов’язано з початком систематичної роботи військових контррозвідувальних органів у структурі Служби безпеки України. Саме цього дня офіційно визначено місце та роль військової контррозвідки у загальній системі захисту державної безпеки.

Міжнародний день мігранта

Це свято було встановлено Генеральною Асамблеєю ООН у 2000 році, щоб привернути увагу до прав та свобод мігрантів, а також до викликів, з якими вони стикаються. Дата була обрана на честь ухвалення Міжнародної конвенції про захист прав усіх трудящих-мігрантів та членів їх сімей 18 грудня 1990 року. Конвенція стала важливим документом щодо захисту мігрантів у всьому світі.

Міжнародний день арабської мови

Цей день встановлено ЮНЕСКО у 2010 році на честь внесення арабської мови до числа офіційних та робочих мов Організації Об’єднаних Націй у 1973 році року. Саме 18 грудня 1973 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила рішення додати арабську мову до офіційних мов організації. Це визнання стало важливим кроком для підкреслення культурного, історичного та наукового значення арабської мови.

Пам’ятні дати 18 грудня

1104 рік – Никифор I починає керувати Київською Митрополією;

1890 рік – у Лондоні відкривають першу у світі підземну електрифіковану залізницю (метрополітен);

1917 рік – у Києві відкривають Українську державну академію мистецтв, першим її ректором стає графік Георгій Нарбут;

1941 рік – американський Конгрес запроваджує цензурування всієї інформації, що входить або виходить за межі країни;

1958 рік – американці проводять перший сеанс передачі голосу через супутник;

1972 рік – президент США Річард Ніксон віддає наказ про бомбардування Північного В’єтнаму;

1991 рік – незалежність України визнає Вірменія;

1998 рік – вперше за 130 років Палата представників Конгресу США розпочинає слухання з імпічменту президента Білла Клінтона, звинуваченого у брехні під присягою про стосунки з Монікою Левінські під час сексуального скандалу;

2007 рік – Юлія Тимошенко вдруге стає прем’єр-міністром України;

2008 рік – спекуляції на валютному ринку України досягають верху: за міжбанком курс гривні в обмінних пунктах опустився до позначки близько 9,50-10,20 за долар;

2016 рік – Кабінет міністрів України приймає рішення про націоналізацію ПАТ «Приватбанк».

Хто народився 18 грудня