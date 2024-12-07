День местного самоуправления в Украине: что еще празднуют 7 декабря

Что празднуют в Украине и мире 7 декабря. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Что празднуют 7 декабря
День местного самоуправления в Украине
Этот день подчеркивает значение самоуправляющихся органов в развитии общин. Его целью является популяризация идей демократии, привлечение граждан к управлению на местном уровне и укрепление взаимодействия между властью и обществом.
Ханука
Иудейский праздник, который длится восемь дней и посвящен чуду обновления света в храме. Он символизирует веру, стойкость и победу добра над тьмой.
Международный день гражданской авиации
Посвящен развитию гражданской авиации и ее роли в обеспечении глобальной мобильности. Подчеркивает важность авиаперевозок для экономики, культуры и межкультурного обмена.
Всемирный день украинского платка
Цель этого дня — сохранение национальных традиций и популяризация украинского женского головного убора. Платок является символом женственности, семейного тепла и народной культуры.
День написания писем
Цель этого дня — популяризировать традицию написания писем от руки, которая имеет глубокий эмоциональный смысл. Письма помогают сохранять теплые воспоминания и устанавливать душевную связь между людьми.
День сахарной ваты
Символизирует сладкие мгновения радости, которые вызывает это популярное ярмарочное лакомство. Его празднование напоминает о детстве, беззаботности и магии простых вещей.
День свечи
Этот день обращает внимание на значение свечей в создании уюта и как символа спокойствия. Свечи также используются в религиозных обрядах и как элемент декора.
День пальто и игрушки для детей
Посвящен благотворительности и помощи детям, которые нуждаются в теплых вещах и радости. Этот день побуждает к сбору одежды и подарков для малышей из уязвимых групп населения.
Всемирный день фэтбайка
Посвящен популяризации фэтбайков, которые способны преодолевать труднодоступные маршруты. Они являются символом активного образа жизни, свободы движения и увлечения природой.
Именины 7 декабря
Какие сегодня именины: Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Нил, Павел, Петр, Сергей.
Кто из известных людей родился 7 декабря
- 1888 год: украинский писатель, издатель, редактор, композитор, художник Левко (Лев) Лепкий;
- 1950 год: украинский художник и иконописец Виталий Садовский;
- 1986 год: офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (2022, посмертно) Александр Капичун.
Памятные даты 7 декабря
- 1678 год: Луи Эннепен первым из европейцев видит Ниагарский водопад;
- 1732 год: в Лондоне открывается театр Ковент-Гарден, домашняя сцена Лондонского королевского балета и Лондонской королевской оперы;
- 1941 год: японская авиация уничтожает американскую морскую базу Перл-Харбор;
- 1972 год: отправляется 11-я и последняя в программе «Аполлон» пилотируемая людьми миссия на Луну;
- 1982 год: в Форт-Уорте (Техас) впервые в мире применяют казнь смертельной инъекцией;
- 1988 год: землетрясение в Армении силой 6,9 балла разрушает города Спитак и Ленинакан, погибает около 25 тысяч человек;
- 1991 год: ликвидирован СССР;
- 2023 год: Николас Мадуро заявляет о присоединении к Венесуэле региона Гаяна-Эссекибо, составляющего почти 60% территории соседней Гайаны
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