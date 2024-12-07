День місцевого самоврядування в Україні: що ще святкують 7 грудня

Що святкують 7 грудня

День місцевого самоврядування в Україні

Цей день підкреслює значення самоврядних органів у розвитку громад. Його метою є популяризація ідей демократії, залучення громадян до управління на місцевому рівні та зміцнення взаємодії між владою та суспільством.

Ханука

Юдейське свято, яке триває вісім днів і присвячене чуду оновлення світла в храмі. Воно символізує віру, стійкість і перемогу добра над темрявою.

Міжнародний день цивільної авіації

Присвячений розвитку цивільної авіації та її ролі у забезпеченні глобальної мобільності. Наголошує на важливості авіаперевезень для економіки, культури та міжкультурного обміну.

Всесвітній день української хустки

Мета цього дня — збереження національних традицій та популяризація українського жіночого головного убору. Хустка є символом жіночності, родинного тепла та народної культури.

День написання листів

Мета цього дня — популяризувати традицію написання листів від руки, яка має глибокий емоційний зміст. Листи допомагають зберігати теплі спогади та встановлювати душевний зв’язок між людьми.

День цукрової вати

Символізує солодкі миті радості, які викликає цей популярний ярмарковий смаколик. Його відзначення нагадує про дитинство, безтурботність і магію простих речей.

День свічки

Цей день звертає увагу на значення свічок у створенні затишку та як символу спокою. Свічки також використовуються в релігійних обрядах і як елемент декору.

День пальто та іграшки для дітей

Присвячений благодійності та допомозі дітям, які потребують теплих речей і радості. Цей день спонукає до збору одягу та подарунків для малечі з уразливих груп населення.

Всесвітній день фетбайку

Присвячений популяризації фетбайків, які здатні долати важкодоступні маршрути. Вони є символом активного способу життя, свободи руху та захоплення природою.

Іменини 7 грудня

Які сьогодні іменини: Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Никифор, Ніл, Павло, Петро, Сергій.

Хто з відомих людей народився 7 грудня

1888 рік: український письменник, видавець, редактор, композитор, художник Левко (Лев) Лепкий;

1950 рік: український художник і іконописець Віталій Садовський;

1986 рік: офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (2022, посмертно) Олександр Капічун.

Пам’ятні дати 7 грудня

1678 рік: Луї Еннепен першим з-поміж європейців бачить Ніагарський водоспад;

1732 рік: у Лондоні відкривається театр Ковент-Гарден, домашня сцена Лондонського королівського балету та Лондонської королівської опери;

1941 рік: японська авіація знищує американську морську базу Перл-Гарбор;

1972 рік: вирушає 11-та та остання у програмі “Аполлон” пілотована людьми місія на Місяць;

1982 рік: у Форт-Ворті (Техас) уперше у світі застосовують страта смертельною ін’єкцією;

1988 рік: землетрус у Вірменії силою 6,9 бала руйнує міста Спітак та Ленінакан, гине близько 25 тисяч людей;

1991 рік: ліквідовано СРСР;

2023 рік: Ніколас Мадуро заявляє про приєднання до Венесуели регіону Гаяна-Ессекібо, що становить майже 60% території сусідньої Гаяни.

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